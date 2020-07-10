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Год насиловали 10-летних племянников-двойняшек их тетя с сожителем в Магадане

19:36 10.07.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчину приговорил суд к 15 годам, женщину — к 13. Психологи установили, что у детей низкий уровень развития, соответствующий способностями пятилетних.

Год насиловали 10 летних племянников двойняшек их тетя с сожителем в Магадане
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

Виновными в изнасиловании двух десятилетних детей признал суд двух жителей Магадана. 33-летний мужчина и 39-женщина неоднократно совершали преступления в собственном доме.

Потерпевшие были племянниками женщины. Родная мать не занималась воспитанием детей, забывала их кормить, выпивала и часто уходила из дома, оставляя несовершеннолетних одних или с посторонними людьми.

«О нахождении двойняшек в социально-опасной ситуации сотрудники полиции узнали от неравнодушных граждан. После изъятия малолетних у матери, дети были помещены в социально-реабилитационный центр», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Магаданской области.

Работавшие с малышами психологи установили, что у детей низкий уровень развития, соответствующий способностями пятилетних. Они же заподозрили, что в семье произошло сексуальное насилие. Позже эта версия подтвердилась следствием и судом. Преступления совершались с июня 2017 года по июль 2018 года.

Виновных в совершении преступлений приговорили к лишению свободы. Мужчину к 15 годам в колонии строгого режима, женщину к 13 годам в колонии общего режима. Оба осужденных также получили дополнительное наказание в виде ограничения свободы и лишения права заниматься определенной деятельностью на различные сроки. Приговор в силу не вступил.

В ходе разбирательства было выделено еще одно уголовное дело в отношении матери детей. Женщина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ).

Кроме того, вынесено представление сотрудникам отдела опеки и попечительства об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители отдела и департамента образования мэрии Магадана.

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