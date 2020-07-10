Тестировать на COVID-19 и онкологию начнет новейшая лаборатория в Новосибирске с 20 августа

Максимальная мощность новой лаборатории предполагается до 5-6 млн анализов в год. Сейчас работы по реконструкции находятся в завершающей стадии, выполнено около 95% работ.

Новая лаборатория с возможностью тестирования на коронавирус и весь спектр онкозаболеваний откроется в рамках нацпроекта

В Городской клинической больнице №1 в Новосибирске завершается ремонт крупнейшей в регионе государственной лаборатории с возможностью взятия анализов на коронавирус и весь спектр тестирования онкологических заболеваний, а в Городской клинической больнице №2 на полную мощность работает томографический центр ЦАОП, благодаря которому удается выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Все работы выполняются в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

С завершением работ по созданию новой лаборатории на базе Городской клинической больницы №1 ознакомился первый заместитель Губернатора Юрий Петухов в ходе рабочей поездки в медицинское учреждение 10 июля. Как рассказал главный врач больницы Юрий Бравве, в процессе реорганизации лаборатории появились новые задачи, связанные с COVID-пневмонией, поэтому лаборатория потенциально может использоваться не только под общие клинические анализы, но и под обследование пациентов при онкопатологии, а также при COVID-заболевании. Максимальная мощность новой лаборатории предполагается до 5-6 млн анализов в год. Сейчас работы по реконструкции находятся в завершающей стадии, выполнено около 95% работ. Юрий Петухов отметил значимость создания такой современной лаборатории для проведения исследований в рамках борьбы с коронавирусом и онкологическими заболеваниями, и поручил завершить все работы к 20 августа 2020 года.

Кроме этого, первый заместитель Губернатора в рентген-операционной ознакомился с завершением ремонта кабинета под установку ангиографического комплекса. Установку аппарата планируется начать уже на следующей неделе.

«Для нас нацпроект «Здравоохранение» состоит из двух разделов – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с онкологическими заболеваниями, это профиль горбольницы. Мы являемся самым крупным лечебным учреждением Новосибирска, поэтому потребность в новом оборудовании и замене старого очень велика. Новое оборудование несет за собой новые серьезные технологии, новые подходы в организации оказания медицинской помощи. В прошлом году на базе диагностического центра мы открыли ЦАОП, рассчитанный практически на 300 тысяч человек. Для его функционирования была заменена вся лифтовая группа, отремонтирован ряд кабинетов, получено новое оборудование, начата химиотерапия, – отмечает Юрий Бравве. – Благодаря нацпроекту в этом году мы ожидаем аппарат КТ, два рентгеновских аппарата, хирургические стойки, нейрохирургическую аппаратуру, передвижные рентгены, УЗИ-аппараты экспертного класса. Сумма вложений оставляет около 500 млн рублей. Ничего из этого мы бы самостоятельно купить не смогли – это только за счет федеральных и областных средств в рамках нацпроекта».

Современный новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начал функционировать и в Городской клинической больнице №2 в г. Новосибирске. Здесь в рамках нацпроекта проведен ремонт кабинетов и лабораторий, приобретено новое высокотехнологичное оборудование. Первый заместитель Губернатора ознакомился с обновленной входной группой центра и кабинетами онкологов, работой лабораторного кластера, томографического центра, дневного стационара для онкологических больных с химиотерапией, лабораториями, отделением эндоскопических исследований.

Как рассказала главный врач больницы Любовь Шпагина, в ЦАОПе созданы все условия для того, чтобы максимально просто и без очередей пройти ранний онкоскрининг. Одни из главных достижений ЦАОПа на базе этой больницы – сокращение времени прохождения обследования и раннее выявление заболевания. Так, с мая прошлого года по февраль этого года время прохождения обследования сократилось с 51 до 14 дней. С начала 2020 года из 258 выявленных злокачественных новообразований 160 (62%) были выявлены на ранних стадиях. При этом, среднероссийский показатель выявления онкозаболеваний на ранних стадиях составляет 60%.

«В Городской клинической больнице №2 мы увидели высокопрофессиональный коллектив, для работы которого есть современное оборудование, сильное лабораторное отделение. На базе этой больницы ЦАОП уже работает на полную мощность, прошло большое количество пациентов. Очень важно то, что здесь присутствует ранняя выявляемость онкологических заболеваний, что влияет на сохранность жизней, – отметил Юрий Петухов. – Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», реализуемый в рамках нацпроекта, будет продолжен. В этом году у нас запланировано открытие еще четырех центров амбулаторной онкологической помощи».

Для справки:

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта — снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.