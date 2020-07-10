Проданная за 19 млн рублей земля на побережье Обского моря в Бердске не принадлежала центру туризма «Юность» с 2016 года

Однако в официальных документах территорию называют бывшим участком «Юности». Лагерь готовится к приему детей после пандемии. С 1 сентября он будет работать как региональный центр детского туризма.

Палаточный лагерь «Юность» готов принимать детей

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, летний отдых для детей Новосибирской области ограничен. Учитывая эти обстоятельства, сотрудники Центра туризма «Юность» ждут снятия ограничений, чтобы возобновить работу в прежнем режиме. По словам директора «Юности» Натальи Сидаковой, всё давно к этому готово:

-В этом году палаточный лагерь был полностью подготовлен к реализации трех оздоровительных профильных смен по военно-патриотическому, туристско-краеведческому и эколого-биологическому направлению. Но ситуация с распространением вирусной инфекции внесла коррективы — палаточные лагеря в этом году не участвуют в летней оздоровительной компании.

Директор МКУ «Управление образования и молодёжной политики» Жанна Тузова отметила:

-Учитывая многолетний опыт коллектива центра туризма “Юность”, участие в проведении мероприятий областного и всероссийского уровня, на базе нашего учреждения дополнительного образования министерством образования Новосибирской области было предложено рассмотреть вопрос создания на базе центра туризма “Юность” регионального центра детского и юношеского туризма с расширением функций и полномочий. Это предложение было принято, поэтому в настоящее время идёт подготовка к созданию такого центра с 1 сентября 2020 года.

В пресс-центре мэрии подчеркнули, что выставленная в 2020 году на торги неприбрежная территория (земельный участок на улице Морской под кадастровым номером: 54: 32: 010 766: 25) не принадлежала и не эксплуатировалась центром туризма “Юность”. Земельный участок с 2016 года был в утвержденном депутатами списке имущества, подлежащего приватизации. Реализация участка за 19 118 000 рублей прошла на электронных торгах в 2020 году.

Продажа участка никак не коснулась территории и работы учреждения «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июля постановлением главы города проданный за 19 млн рублей земельный участок с бараками вычеркнули из реестра муниципальной недвижимости. В документе территория фигурирует как бывшая земля лагеря «Юность».