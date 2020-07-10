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Коллапс: Попала на видео 5-километровая пробка под Бердском в пятницу вечером

21:54 10.07.2020 Фото: АСТ-54
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Автомобилисты связывают это с ремонтом дорог и желанием жителей мегаполиса провести выходные на даче. Затор растянулся до Университетского проспекта.

Коллапс: Попала на видео 5 километровая пробка под Бердском в пятницу вечером
Очевидцы считают, что крупный затор образовался из-за дорожного ремонта, а также из-за того, что в вечер пятницы многие решили поехать на дачу

На Бердском шоссе под Новосибирском вечером 10 июля собралась огромная пробка. Автомобилисты связывают это с ремонтом дорог.

— Затор при движении в сторону Бердска растянулся более чем на пять километров и берет свое начало от Нижней Ельцовки и заканчивается у пересечения с Университетским проспектом, — сообщается в паблике Вконтакте АСТ-54. — Видимо, пятница и ремонт дорог сделали свое дело.

В комментариях под постом многие написали о том, что подобная ситуация складывается летом уже не первый год. А некоторые люди делают предположения, что в пятницу люди поехали на дачи, а в пробке можно простоять несколько часов.

Видео АСТ-54

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От редакции

Что делаете в пробке?

Аноним, 10 июля 2020 22:27
Там на укладке бордюров работает всего одна бригада. Вообще странно! Эдак ремонт затянется до сентября!
Raven, 10 июля 2020 23:55
Сегодня когда ехал в пятом часу пробка была от Н. Ельцовки до Гарика. Рабочих вообще не было, просто у Гарика правую полосу заняла ограменная то ли цементовозка, то ли еще какая-то пепелаца-гравицапа. Просто стояла на аварийке и все. После нее нормально было до Бердска

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