Коллапс: Попала на видео 5-километровая пробка под Бердском в пятницу вечером

Автомобилисты связывают это с ремонтом дорог и желанием жителей мегаполиса провести выходные на даче. Затор растянулся до Университетского проспекта.

Очевидцы считают, что крупный затор образовался из-за дорожного ремонта, а также из-за того, что в вечер пятницы многие решили поехать на дачу

На Бердском шоссе под Новосибирском вечером 10 июля собралась огромная пробка. Автомобилисты связывают это с ремонтом дорог.

— Затор при движении в сторону Бердска растянулся более чем на пять километров и берет свое начало от Нижней Ельцовки и заканчивается у пересечения с Университетским проспектом, — сообщается в паблике Вконтакте АСТ-54. — Видимо, пятница и ремонт дорог сделали свое дело.

В комментариях под постом многие написали о том, что подобная ситуация складывается летом уже не первый год. А некоторые люди делают предположения, что в пятницу люди поехали на дачи, а в пробке можно простоять несколько часов.

Видео АСТ-54