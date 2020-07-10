Взломал окно и зарезал 56-летнюю женщину подросток в Новосибирской области. СК просит ареста

В правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в совершенном преступлении и сообщили о месте его нахождения в поселке Смоленский Мошковского района.

В Новосибирской области задержан подозреваемый в убийстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 56 летней женщины в поселке Смоленский Мошковского района по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили вечером 10 июля в пресс-службе регионального управления СКР.

Предварительно установлено, что потерпевшая проживала одна. В ночное время 9 июля 2020 года 16-летний подозреваемый проник в её жилище, расположенное на первом этаже, путем взлома окна. Через непродолжительное время тело женщины было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями, свидетельствующими о насильственном характере смерти.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, и сотрудники полиции.

Вскоре в правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в совершенном преступлении и сообщили о месте его нахождения в указанном поселке.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 16-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято.

В настоящее время устанавливаются условия проживания и воспитания несовершеннолетнего.

По ходатайству следователя судом будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Произведен необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.