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Общество / Стиль жизни

Опасная находка: 9 вещей, которые нельзя поднимать с земли

22:30 11.07.2020 Фото: Pixabay
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Главная причина, почему ни при каких условиях не стоит поднимать с земли потерянные кем-то предметы личного обихода в том, что такие вещи всегда впитывают энергетику своего хозяина, а значит с находкой к вам перейдут его мысли, проблемы, неприятности и даже болезни.

Опасная находка: 9 вещей, которые нельзя поднимать с земли
В ритуалах чаще всего используются и выбрасываются ключи

1. Железные деньги

Известный факт, что металл хорошо впитывает в себя энергетику, как положительную, так и отрицательную. Но если железную монету специально наделили доброй энергией, она становится талисманом, и его-то уж точно никто из рук не выпустит. А вот вариант, что железную денежку «запрограммировали» на избавление от чего-то плохого, в том числе и финансовых трудностей, более вероятен. А значит — вы рискуете не обогатиться на несколько копеек, а намного больше потерять! И, как правило, запуск такой программы начинает действовать незамедлительно.

2. Украшения из драгоценных металлов

О том, что металлы впитывают в себя различную энергетику, мы уже упоминали. Но если дело касается украшений из золота и серебра, последствия таких находок могут быть ещё более угрожающими. На теле владельца драгоценные побрякушки не просто впитывают в себя энергетику, а начинают взаимодействовать с биополем, а затем хранить в себе всю полученную информацию. Но самое опасное то, что украшения из золота и серебра чаще всего используют для снятия порчи, сглаза или наведения приворотов! И если вы нашли обручальное колечко, будьте уверенны – в большинстве случаев его «выбросили», чтоб избавиться от проблем в личной жизни или с целью её изменить. Вы уже догадались, чем будет чревата для вас даже примерка такой находки?

3. Хэнд-мейд вещи (мягкие игрушки, статуэтки из дерева, куклы)

Если уж такую вещь делали своими руками, а затем вынесли из дома, высока вероятность, что её делали специально, чтоб избавить свой дом от чего-то плохого или сделать это кому-то другому. Совет – проходить мимо и без оглядки, ведь даже прикосновение к такой опасной находке грозит скорым разладом в семье, финансовыми неудачами и даже болезнями!

4. Булавки и иголки

Интересный факт, но эзотерики уверяют, что негативной энергией лучше всего «заряжаются» острые металлические предметы. Вот поэтому иголки или булавки в 99% случаях не потеряны, а выброшены на улицу специально! Заметьте, даже если бывший владелец носил такой предмет, в качестве оберега, вам эта находка передаст только то, от чего он хотел уберечься. Особенно важно не уколоться иглой, ведь в таком случае перехода на вас накопленного негатива не избежать!

5. Ключи

Знаете, для чего чаще всего используют, а затем выбрасывают в ритуалах ключи? А затем, чтоб «запереть» несчастье и избавиться от него. Найдя потерянный ключ, вы можете «отворить» чужие беды и впустить их в свою жизнь.

6. Браслеты

Даже несмотря на огромную популярность хэнд-мейд украшений, в большинстве случаев люди делают их в качестве оберега. Известно, что до поры до времени такой предмет защищает хозяина от негатива или вбирает в себя его отрицательную энергетику. Ну а когда наступает момент «насыщения», браслет разрывается или падает с руки. И если такое украшения больше не выполняет защитную функцию, то это вовсе не означает, что оно не начало выполнять функцию разрушения. В общем – даже прикасание к такой находке крайне нежелательно!

7. Зеркала

И если о проблемах с вышеперечисленными находками вы даже не подозревали, то, что касается зеркал – факт доказанный. Испокон веков этот предмет домашнего обихода считался самым опасным, а всё потому, что поверхность зеркала становилась свидетелем всех событий, произошедших в доме или с людьми, и берегла всё в своей памяти. Вы догадались, почему в найденное зеркало ни в коем случае нельзя даже заглядывать?

8. Часы

В современном мире, когда часы стали необходимым ежедневным аксессуаром, сложно представить, что такая находка может принести много хлопот и закончиться для нашедшего плачевно. И не удивительно, ведь у многих людей наручных часов бывает десятки и даже сотни, и с каждым экземпляром энергетикой просто не успеешь поделиться. Но… даже за тот короткий срок, что часы побывали на руке у человека, они успели войти связь с его биополем. Вот поэтому, надев такую находку на свою руку, вы тем самым нарушаете свое биополе, а ещё забираете проблемы и болезни прежнего хозяина, которые были у него в период использования этого аксессуара.

9. Расчёски

В случае с найденной расчёской следует помнить, что здесь одной лишь негативной энергетикой от предыдущего хозяина не отделаешься. Этот предмет домашнего обихода очень часто используют для заговоров и в приворотах, а посему, такие находки с максимальной пометкой об опасности!

Источник: womanadvice.ru

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От редакции

Вы находили странные вещи?

Аноним, 19 мая 2020 17:40
Повезло еще, что клад не нашли. Вот где негатива то ...
Аноним, 06 июля 2020 10:28
особенно в золотых червонцах!
Аноним, 20 мая 2020 06:36
НВР:
Да я находил брелок в виде подковы с камешками!
Аноним, 21 мая 2020 06:22
НВР:
Да
Аноним, 22 мая 2020 13:09
НВР:
Много раз
Аноним, 22 мая 2020 13:17
НВР:
Да,икону? Что.это.означает?
Аноним, 01 июня 2020 17:08
НВР:
Да,золотой крестик
Аноним, 02 июня 2020 12:34
НВР:
Да, находил золотое кольцо с алмазной гранью, никому не советую носить, даже брать в руки! Более 5лет постоянного беспричинного страха! Потеря здоровья! Врачи бессильны, помогла бабушка- с порога заявив выбросить найденное, не мне предназначенное. Все прошло в течении месяца.
Натка, 06 июня 2020 20:14
Помогите найти бабушку. Мама сильно болеет. Врачи не найдут причину болезни. Думаю, что у нее сглаз.
Тигра, 28 июня 2020 22:49
Расскажите пожалуйста, где такую бабушку найти?
Аноним, 06 июля 2020 10:30
коль такой суеверный переплавил бы! Огонь уничтожает всё!
Элла, 07 июля 2020 01:38
Натка, милая, ищите других врачей, консультируйтесь сразу у нескольких специалистов, так будет быстрее и проще найти проблему и правильное ее решение. Моей бабушке больше 2,5 лет не могли поставить диагноз, но сейчас уже она идет на поправку, потому что мы не сдавались и обращались в самые разные места. А о "бабушках" забудьте, умоляю, это лучшее, что вы сможете сделать для вашей мамы.. Вытянут из вас все деньги, так и самое страшное, что потеряете время, сколько людей уже так погибло или осталось инвалидами. Посмотрите фильм Бориса Соболева "Идущие к черту", там показывают истинное лицо всех экстрасенсов и невероятное горе их жертв. Ведь если бы у человека были способности такие сильные, чтобы лечить, деньги он бы за это не брал, а создал бы их себе сам. Может, и есть такие люди, но нам их не найти..
изя, 06 июня 2020 15:05
чепуха!
Аноним, 07 июня 2020 12:01
НВР:
Гнездо из шерстью
Аноним, 07 июня 2020 18:26
НВР:
Да часы
Аноним, 07 июня 2020 18:48
НВР:ребёнок мальчик принёс ключ с огорода что делать.куда этот ключик деть чтобы он не принёс бед ребенку
Аноним, 09 июня 2020 15:48
НВР:
Нет
Аноним, 11 июня 2020 11:50
НВР:у нас под калиткой часто находим то вилку,то ложку...к чему это?
Александр, 12 июня 2020 16:20
А Вы эти столовые приборы трогаете. Их ни в коем случае нельзя трогать. Лучше всего на лопату и в печь если у вас частный дом. Столовые приборы всегда очень плохо. Вас хотят или погубить в моральном плане, или ... Чтоб поставить "диагноз" хотелось бы поподробнее
Аноним, 13 июня 2020 02:39
НВР:
Новый крючок для вязания, вот думаю, зря подняла((((
Рамиль, 15 июня 2020 18:09
Ну что за бред..
Аноним, 18 июня 2020 14:53
НВР:
Да мыло что это значит
Аноним, 27 июня 2020 06:31
Я совесть где-то обронил Не кто не подобрал?
Гагарик, 04 июля 2020 22:39
Совесть - через край, сколько насыпать?
Аноним, 27 июня 2020 16:24
НВР:
Да, часы.
Светлана, 27 июня 2020 16:26
Хорошие статьи, спасибо.
Аноним, 29 июня 2020 00:17
НВР:
Вы говорили про расчёски.
Там написано: а поСему?
Для меня это не ошибка, я люблю умилять слова... А к вам у меня притензий нет!
Кстати я не поднимала вещи
Аноним, 29 июня 2020 02:39
Net
Аноним, 29 июня 2020 02:42
Da naşla muzha ne zhaleýu çto podobrala
Аноним, 29 июня 2020 05:47
НВР:
Нет, мне чужого не нужно. Своего хватает...
Аноним, 03 июля 2020 08:26
А разве нет такого, что все найденные предметы можно очистить какими-либо ритуалами?
Аноним, 03 июля 2020 15:49
НВР:
Да.булавку
Фелиция, 05 июля 2020 04:57
НВР:




Да не пугайте вы людей,город это же не деревня,все такие находки,это скорей всего потери,а не заговоры,потерял человек,а вы нашли,вот я сережку красивую с драгоценным камнем потеряла,хорошо у меня кулон точно такой как сережки был,так сделали из него вторую серьгу,ну кто нашёл мою серёжку сделает себе кулон,ну что я там могла наговорить!?Растеряха да и только.
Аноним, 05 июля 2020 22:31
Ерунда, полная чушь.
Аноним, 05 июля 2020 22:52
такие вещи всегда впитывают энергетику своего хозяина, а значит с находкой к вам перейдут его мысли, проблемы, неприятности и даже болезни.))
Вот интересно, а если наши олигархи поднимают друг за другом оброненные предприятия или приватизируют государственные - этого тоже оказывается нельзя делать.
PS
Покупать, оказывается, тоже ничего низзззя!
Мало ли кто прикасался к покупным товарам своими энергетически грязными руками.
А как же со святой водой? Ведь нам ее в бадейки не сам Бог разливает, а какая-нибудь керенская баба Нюра, у которой столько своих тараканов в голове, что они уже кланами там воюют друг с другом.
Поросёнок Пётр, 05 июля 2020 23:08
Эта статья фонит таким количеством абсурдного антинаучного мракобесия, что если бы оное удалось преобразовать в электричество, то весь город можно было бесплатно освещать по ночам в течении года
Аноним, 06 июля 2020 06:46
А в каком "течении"? Но ключевое слово "бесплатно".
Аноним, 06 июля 2020 08:34
НВР:
Мракобесие какое-то.
Аноним, 06 июля 2020 10:00
НВР:
Да нашел золотую серьгу
Varik, 06 июля 2020 14:59
Заходишь,чтобы посмотреть научные доводы,а видишь гадалок с 5 канала
Аноним, 07 июля 2020 02:23
НВР:
Интересно,а кто же не подымет украшение из драгметалла или железный рубль??? Есть такие?)))) Ха
Elena, 08 июля 2020 15:03
Нашла золотое кольцо с брюликами , заложила в ломбард , потом выкупила , ношу , вышла замуж за иностранца ,....вот так бывает ....
Аноним, 09 июля 2020 03:02
суеверия - признак темноты крестьянской
Аноним, 09 июля 2020 20:49
Если вы духовно не защищены, верьте этим суевериям
Аноним, 10 июля 2020 00:07
НВР:
замок
Хельга, 11 июля 2020 16:34
Ерунда полная. Инет переполнен магами и ведуньями, и что, кому они помогли своими забобонами, только деньги готовь. ...
Рита, 11 июля 2020 18:09
Суеверные люди ещё смешнее чем религиозные фанатики
Аноним, 11 июля 2020 23:25
НВР:
Золотые женские часики, правда все разбитые.

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