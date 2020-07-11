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Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина

22:17 11.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Судя по ответу президент не очень понял про выплату и работу детей с 16 лет. Но обещал подумать.

Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина
Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина

Почему не выплатили 10 000 рублей от Путина дочери до 16 лет в Бердске. Причина ужаснула матьПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причиныЕщё 196 новостей

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 3 июля.

Е.Альшанская: Елена Альшанская.

Когда я выступала на нашей последней встрече, то говорила, что у меня есть серьёзные ощущения рисков той формулировки по детям, которая как раз вошла в последний вариант Конституции. Я очень хотела бы, чтобы мы эти риски снизили уже в том законодательстве, которое мы будем дорабатывать. Поэтому я попросила бы, во-первых, не забыть включить меня в группу по доработке семейного законодательства. Мы готовы на самом деле сделать так, чтобы эти риски не только ушли, но и, собственно говоря, учесть все те предложения, очень хорошие, которых было много, по поддержке детей, которые могут сделать эту поддержку реальной.

У нас, к сожалению, с этим большие проблемы сегодня. Очень много красивых слов, очень мало реальной социальной поддержки семей с детьми на территориях, особенно когда мы говорим о семьях самых уязвимых и детях самых уязвимых категорий. Сегодня это большая проблема, её нужно решать реально на федеральном уровне. Поэтому я надеюсь, что в рамках доработки как раз федерального законодательства по соответствию с новыми нормами мы учтём эту детскую историю, она станет на самом деле работающей.

Об этом очень много говорили в последние месяцы, чтобы те нормы поддержки – очень хорошие, правильные для семей, – которые появились у нас временно, на период эпидемии, не затронули детей в возрасте от 16 до 18 лет с очень странной формулировкой Минтруда, что эти дети якобы могут сами зарабатывать. Вы простите, у меня ребёнок этого возраста, это невозможно, тем более в период эпидемии дети не могли идти и зарабатывать. Мне кажется, это очень несправедливое было решение, особенно в ситуации больших потребностей, которые нужны как раз в обеспечении подростков, выходящих из школы. Мне кажется, будет очень хорошо, если эта категория детей сейчас, несмотря на то что этого не было сделано за эти три месяца, тоже получит выплаты в размере 10 тысяч рублей. Это будет справедливо, это будет правильно, и, мне кажется, это нужно сделать.

И я вернусь к тому, что очень прошу наших коллег из Госдумы не забыть меня и включить в рабочую группу по доработке семейной части нашего законодательства.

В.Путин: Хорошо. Позвольте, я сразу отреагирую на то, что было сказано и Екатериной Филипповной, и Вами.

Что касается, если я Вас правильно понял, ребят 16 лет, которые хотят заниматься собственным бизнесом. Я понял, что Вас это как-то беспокоит. Давайте мы подумаем на эту тему, но ведь идея Правительства заключалась в том, чтобы ни в коем случае не навязывать никому какую-то работу, а предоставить право тем, кто хочет. Раньше просто это невозможно сделать. А многие хотят, и многие обращаются с такой просьбой, чтобы не было законодательных ограничений на занятия бизнесом ребят начиная с 16 лет.

Конечно, Вы правы, нужно о многом подумать, выстроить соответствующим образом эти права, с тем чтобы не допустить каких-то ошибок. Давайте вместе это сделаем, подумаем, здесь суетиться не нужно.

Источник: Кремлин.ру

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От редакции

Выплатят?

Армине, 04 июля 2020 11:31
Я думаю что это будет справедливо, потому что я мать двоих несовершеннолетних детей. Одному 3,8год а второму только будет 17 но он не может пойти работать потому что ребёнок инвалид. Я не работаю, помощь был бы к стати
Аноним, 05 июля 2020 14:40
по инвалидности и так пособия есть вообще то, не нужны передергивать
Аноним, 04 июля 2020 17:20
НВР:
Было бы не плохо.к школе одеть ребенка.у меня дочь с 14 лет подрабатывала при школе но в этом году ни где не берут не то что подростков взрослых то сокращают.
Аня, 07 июля 2020 00:38
Это хорошо что ваш ребёнок работает в школе ,а вот моему ребёнку 16 лет отказали в работе в школе .
Аноним, 04 июля 2020 23:44
Ээээ..обещаю подумать.. Спасибо за выбор. Уверен, теперь все будет хорошо. В космос должны полететь новейшие разработки наших учёных. Экономика вырастит на 146% . Пенсии поднимутся для пенсионеров достигшишь сто летнего возраста. Вместе мы Сила!!! Да !?!?!
Аноним, 05 июля 2020 01:37
НВР:
Я думаю что да, надо надо
Аноним, 05 июля 2020 08:53
Армине, 04 июля 2020 11:31
Детям инвалидам предусмотрены ежемесячные выплаты. А с новой конституцией и старым президентом у вас будет всё хорошо
Татьяна, 05 июля 2020 22:05
Да, детя-инвалидам положены ежемесячные выплаты, но без пандемии, а речь идёт о РАЗОВОЙ помощи семьям с детьми именно в этот период! И что ребенок- инвалид пострадал меньше здоровых? В разы больше! Лекарство выросло в цене в разы, маски, перчатки, закрыты многие нужные процедуры! У меня тоже 17 лет ребенок- инвалид, и по всем основным Законам - он имеет такие же РАВНЫЕ ПРАВА С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ!
22, 10 июля 2020 09:42
Так и детям инвалидам до 16 лет дали выплату, хотя у них есть пособие. Давайте выбирать, что ли?
Аноним, 12 июля 2020 00:50
До 16 лет тоже к сожалению есть дети инвалиды ,которые получают пенсию,но они же получили два раза по 10000!!!!!!Даже не важно сколько ребёнку лет(инвалиду),факт в том ,что про инвалидов вообще не вспомнили.Кому то эти 10000 на раз в магазин сходить,а кому то они действительно не лишние.А наше правительство без всяких документов дали всем до 16 лет,а другим привет.Даю 100%,что если надо было бы собирать бумаги,то больше половины людей не получили эти деньги.Сейчас уже в 15 рожают ,но им положены выплаты)))
Аноним, 05 июля 2020 13:48
Почему то всем жителям России в период пандемии оказывают помощь, кроме детей в возрасте 16- 18 лет и студентов очного отделения- детям, ип, и рабочим дают какие то выплаты, в связи с пандемией, а детей категории от 16 обделяют- говорят нужно быть самозанятыми,абссурд и противоречие , тем выплатам ,которые вы вели для других граждан.
Аноним, 05 июля 2020 14:33
Не слушайте пропаганду. Никаких выплат ИП не дают. Там через ОКВЭД всех забревают. Рабочим - точно так же никаких выплат (у владельцев частных предприятий денег нет, да и незаконны эти "выходные с сохранением заработной платы"). На беспроцентные кредиты требуют столько бумажек и дополнительных ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, что никакого смысла нет.

На детей от 3 до 16 вот действительно перечислили. Ну и госслужащие поотдыхали за оклад. Но на этом вся помощь и заканчивается.
Аноним, 05 июля 2020 14:39
Да-да,
детям до 23 тоже не положены выплаты, даже если они учатся очно на бюджетном месте в ВУЗе
Виктория, 05 июля 2020 16:48
У меня складывается такое впечатление,что Владимир Владимирович считает,что все 16 летние так рвались в бизнес,а им законно не давали ,а теперь настало благо и все подростки стали бизнесменами! Ура!!! Абсурд конечно! Таких способных один на миллион, а остальные просто дети,которые учатся и нуждаются в поддержке ,особенно в условиях пандемии, а стало быть изоляции. Почему тогда дистанционное обучение сделали? Для того чтоб они шли работать? Минтруд вообще понимает весь этот свой абсурд?
Аноним, 05 июля 2020 17:33
Судя по всему вы не понимаете, что спор о 17 и 18-летних (до 16 лет включительно). А уже по привычке взялись всё валить на ВВП.
Татьяна, 05 июля 2020 21:26
Это точно! Именно с такой просьбой в период пандемии, когда вся страна сидят дома на изоляции, без денег, обрпщались сами дети 16 лет, они именно сейчас только и мечтали бросить учебу и заняться бизнесом! А родители детей 16-18 лет именно с такой просьбой обращались к Президенту, а не с тем, чтобы их несовершеннолетние дети получили такие же выплаты,как остальные дети! Удачная шутка! Только богатые мажоры могут бизнесом заниматься с 16 лет, а остальные честно учатся, чтобы хоть потом прилично зарабатывать! Хоть бы кто- нибудь из больших чиновников озвучил, что по Конвенции по правам детей, по Конституции РФ и др.законам ДЕТИ-ЭТО ЛЮДИ ДО 18 ЛЕТ!!!!
Антонина, 05 июля 2020 17:17
НВР:
А что за поток сознания лился из уст ВВП?Ему про Форму,а он-про Ерему.
С таким подходом(скосим под дурачка,авось прокатит)наши дети будут ждать до китайской Пасхи.
Аноним, 05 июля 2020 18:23
Дык, учиться надо было хотя бы школе, чтобы понимать элементарные вещи.
Аноним, 05 июля 2020 17:58
НВР: да
Аноним, 05 июля 2020 20:27
НВР:
Нет
Аноним, 05 июля 2020 22:42
президент не очень понял про выплату и работу детей с 16 лет))
- После того, как вы все уже проголосовали за мое бессмертие, можно мне немножечко потупить, как в старые, добрые времена поднимания России с колен и денег нет, но вы держитесь?
Татьяна, 05 июля 2020 22:58
Судя по ответу, Президент типа " не очень понял", хотя родители детей 16-18 лет с 15 мая пишут письма, просьбы, петиции!? Некоторые регионы сами сделали выплаты таким детям.Совет Федерации, Национальный родительский комитет, Депутаты Госдумы, и др.выступали за эти выплаты, даже на сайте ПФР была информация, что они готовы выплатить детям 16-18 лет! А тут, упс, и снова- детям до 16! И по словам Пескова - возраст до 16 лет обозначил сам Президент.
Татьяна, 05 июля 2020 23:42
Полностью согласна с другими... моей дочери исполнилось 17 в июне и она учиться в медицинском...не работает..и мы не попали в категорию помощи.. я работаю в ЖКХ и так же во время пандемии не могла остаться без работы...
А им ещё и продлили выплаты,лучшебы всем дали по 5000 тыс и все были бы рады...
Аноним, 06 июля 2020 00:10
Нет, или гораздо позже.
Екатерина, 06 июля 2020 04:19
А такое ощущение, что сделал вид, что не понял о чём вопрос!!!
Абсурд!! два ребенка сидят за одной партой, один получает выплаты, другой нет, хотя и тому и другому по 16 лет! Просто один родился после 11.05.2004 а другой до11.05.2004! ОБЪЯСНИТЕ, ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ????? Почему такое разделение??? Поче у дети с января 2004г по 10.05.2004 перестали считаться детьми?
Ольга, 06 июля 2020 04:46
Я не понимаю почему нас не слышат власти,даже когда Альшанская лично Путину четко обьяснила свою позицию ,как можно было её не понять,он сделал вид ,что не понял и опять увел к самозанятости несовершеннолетних...ВЛДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МЫ ХОТИМ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА НА ОБЩИХ ПРАВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!!! Пожалуйста услыште нас
Аноним, 06 июля 2020 04:55
Детский возраст уменьшили,а пенсионный увеличили.Бред.
Аноним, 06 июля 2020 11:18
НВР:выборы прошли! Думаю ни кто уже этим детям ни чего не выплатит, ни какой поддержки от государства. А через год скажут добро пожаловать в Армию, отдай честь Родине. А за что ????
Дарья, 06 июля 2020 15:36
Было бы СПРАВЕДЛИВО сделать выплату ДЕТЯМ С 16 до 18 лет. Они ДЕТИ !!! как они могут работать в период карантина ?! Просим принять меры и внести выплату !!!!!!
Дарья, 06 июля 2020 15:40
Сделайте СПРАВЕДЛИВОСТЬ ! С 16 до 18 лет это ДЕТИ !!!!! И они тоже вправе получать выплаты также как и остальные дети !!!! Как они могут работать в период карантина !!! Моя дочь учится в колледже , за который я плачу!!! Примите меры выплаты !!!!
Nata, 06 июля 2020 17:22
А 16 летних вообще зачем то разделили,рожденных до 11 мая и после!?Вот зачем их надо было разделять?Чем мой рожденный 31марта хуже рожденных позже?А учатся все в одном классе!!Ему обидно!
Nata, 06 июля 2020 17:26
Вот зачем 16 разделили,рожденных до 11 мая и после?!
Аноним, 06 июля 2020 21:47
НВР:
Ему денег жалко
Армине, 07 июля 2020 03:07
Я согласна что дети инвалиды получают компенсацию, но а вы не думаете сколько на лекарство денег уходит и ребёнка не можешь оставить пойти работать, а коммунальные и продукты. На одну пенсию очень тяжело с двумя детьми . Меня поймёт тот который в такой ситуации , когда помощи нет ни откуда
Ольга, 11 июля 2020 14:21
Путин просто не хочет платить подросткам 16-17 лет.
Ира, 07 июля 2020 03:10
И вообще, если дают то до 18 лет дети все несовершеннолетние , почему кому-то положено а кому-то нет. Это НЕ СПРАВЕДЛИВО
Аноним, 07 июля 2020 10:03
НВР:
Хотелось бы,но верится с трудом!16 лет ребёнок закончил 9 классов,кому нужен такой специалист?
Аноним, 08 июля 2020 02:41
Судя по ответам Президента ждать нашим детям нечего.Такое ощущение что намеренно на вопросы какую то чушь отвечает.Впрочем как и всегда!
Аноним, 09 июля 2020 02:06
НВР:
Обязаны выплатить......
Аноним, 09 июля 2020 11:17
НВР:
Да
Аноним, 09 июля 2020 13:11
Вот они тревожные звоночки, все-таки 65+, пора на покой. Ответ получается не на тот вопрос, который был задан, попахивает старческой деменцией.
Аноним, 09 июля 2020 13:53
А также иногда тщательно продуманную хитрожопость пытаются прикрыть старческой деменцией.
Вот как думаете, сколько пунктов из списка пожеланий наших врагов выполнил президент страны за эти годы?
Поэтому думать, что они - идиоты, неправильно.
Правильнее - умные, образованные враги народа.
Аноним, 09 июля 2020 15:16
Я считаю не справедливо ,что детям после 16 лет ничего не получат мы учимся и что получатся они не дети ?????
Татьяна, 09 июля 2020 15:17
А если нам ещё нет 17 мы имеем право на полачении 10000 руб ?
Аноним, 09 июля 2020 18:21
НВР:
Нет
Виктория, 10 июля 2020 11:57
НВР:
Я тоже надеюсь на то что выплата будет. У меня тоже двое детей и я мать одиночка. Дочь -2018, сын - 2004
Татьяна Юрьевна, 10 июля 2020 14:39
Никто уже нашим детям 16+ ничего не выплатит!!! голосование прошло! наших детей меньше, чем детей до 16! Хотели бы - сразу дали! Очень неприятно , что в интернет пространстве родители, кто получили выплаты на своих детей, нас и наших 16+ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ, удалено за CapsLock. модератор
Аноним, 11 июля 2020 10:37
НВР:
Да.
Юлия, 11 июля 2020 14:13
Здравствуйте! Мне кажется,что это было бы справедливо нас в семье 3 детей одному мальчику 12 ему выплатили пособия, а девочкам одной 17, а другой 18 исполнилось.
Аноним, 11 июля 2020 15:53
НВР:
Нет. Зато тем, кому выплатили. Потратили на ногти, прически, наряды

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