Как правильно выбирать мороженое без опасных «ешек»? Советы Роспотребнадзора

Возьмите кусочек, положите на тарелку и посмотрите, как он тает. Настоящее мороженое начнёт таять через 10-15 минут медленно и равномерно.

Как выбрать вкусное и настоящее мороженое

Мороженое — любимое всеми летнее лакомство. Роспотребнадзоро рекомендует, как отличить настоящее мороженое от подделки, так ли страшны в составе «ешки» и как должен вести себя десерт из холодильника — откалываться или размазываться.

Читайте этикетку

Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В молочном мороженом содержится не более 7,5% молочного жира, в сливочном — 8-11,5%, в пломбире — не менее 12%. На упаковке также должны быть обязательно указаны производитель и его адрес, дата изготовления, срок и температура хранения.

Оцените внешний вид

Замечали, что одно мороженое идеально белоснежное, а другое «желтит»? Оттенки белого зависят от процента жирности: чем он выше, тем желтее цвет. Исключение составляет цветное мороженое — там используют натуральные красители, чтобы создать необходимый рисунок или эффект.

Не бойтесь стабилизаторов и загустителей

Стабилизаторы предусмотрены технологией производства мороженого, они позволяют продукту сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401).

Мягкое или твёрдое

По способу производства мороженое делится на два вида — мягкое и закалённое. Закалённое делают из смеси, которую затем расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже −18 градусов. Такую температуру нужно поддерживать всё время — при хранении, транспортировке и на прилавке в магазине.

Кстати, вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться.

Мягкое мороженое тоже имеет право на существование — но оно не проходит стадию закаливания и поэтому имеет меньший срок хранения. Лучше такое мороженое есть сразу.

Как распознать подделку

Вы купили мороженое и принесли домой. Возьмите кусочек, положите на тарелку и посмотрите, как он тает. Настоящее мороженое начнёт таять через 10-15 минут медленно и равномерно. Если в мороженом вы увидите воду или пену, то оно не настоящее. Подделка будет долго держать форму. Лёд тает, а растительный жир остаётся.

Меры безопасности

Мороженое может быть небезопасным. Всегда обращайте внимание на срок годности: если маркировка стёрта или размыта, то лучше откажитесь от покупки.

Также мороженое должно сохранять свою первоначальную форму. Деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется на его вкусовых качествах. Первый признак повторного замораживания — это ощущение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда. Кроме того, при разморозке продукта начинаются процессы микробиологической порчи, что может вызвать расстройство кишечника.