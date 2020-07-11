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Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

15:33 11.07.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Переступая границы несостоявшегося парка семейного отдыха, оказываешься как-будто в заброшенной деревне многовековой давности.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Семейный парк отдыха планировали открыть к 300-летию Бердска в 2016 году

Перешагнув границу Бердского острога, как-будто попадаешь в затерянную деревню, где нет ничего и никого. Исчезают звуки города, который совсем рядом. Только стрекотание кузнечиков и крик птицы пролетающей над крышами недостроенных зданий. Даже жутковато. Кажется, что ты вдали от цивилизации. А в уже начинающихся разрушаться от времени стенах построек скрываются призраки.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

То тут, то там строительный материал, посеревший от времени. Все заросло бурьяном и пробираться приходится по высокой траве, рискуя оказаться в ямах, оставленных после строительных работ.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

В одном из срубов уже вытянулся метра на три клен. Его видно через прорубленное для окна отверстие.

Одна из построек напоминает остов какого-то фантастического животного. Башни показывают, какими они могли бы быть удивительными. Если довели бы их до конца.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

Дерево на постройках добротное. Но время неумолимо даже над железом, не то что над деревом.

Ни одной живой души. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» обошел почти всю территорию острога, но не встретил никого. В том числе и охрану. Пару лет назад острог вместе со сторожем «охранял» козел. Но теперь и его не видно.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

Грустно, что задумка парка семейного отдыха с конюшнями, казармами и другими строениями из прошлого так и не получила завершения.

Безлюдный Бердский острог
Автор видео Галина Панчева

Зарастает бурьяном Бердский острог
Автор видео Галина Панчева

Время разрушает недостроенный острог в Бердске
Автор видео Галина Панчева

Напомним, «Бердский острог». Который строил бизнесмен Александр Илющенко, должны были открыть к 300-летию Бердска, но не успели. Долгое время стройка была заморожена. У Александра Илющенко были финансовые проблемы. В сентябре 2017 года Александр Петрович заявил, что банк одобрил ему кредит.

Самые подробные сведения об историческом парке «Бердский острог», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Илющенко предоставил на заседании совета старейшин в конце декабря 2017 года. Ему пришлось отвечать на вопросы уважаемых в Бердске людей, пусть даже иногда и не очень удобные.

В «Бердском остроге» будут находиться мастерские, конюшня, казармы и другие объекты «поселения» из прошлого. По оценке специалистов, в парке смогут находиться одновременно до 3000-4000 человек. Поэтому в парке можно проводить любые фестивали и другие культурные мероприятия разного уровня.

Так как «Бердский острог» — это парк семейного отдыха, продажи спиртных напитков на его территории не будет. Вход, неограниченный по времени, в парк будет платным, ориентировочно — от 100 до 200 рублей. Но на каком-то этапе, если выделят какие-то гранты, то за их счет бесплатно пропустят в парк малообеспеченные слои населения.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске

Бердских старейшин очень заинтересовала стоимость «Бердского острога». Илющенко назвал сумму — 100 млн рублей.

Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
Просто жуть: На видео попал заросший бурьяном острог за 100 млн рублей бизнесмена Александра Илющенко в Бердске
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От редакции

Вам было бы интересно побывать в историческом парке?

Аноним, 09 июля 2020 11:01
Счас я раскажу.
Был знакомый у меня.
Решил заняться фермерством.
Посчитал - ооочень выгодно.
Взял землю в аренду под пшеницу.
Решил сделать всё по науке.
Сначала, перепахал, удобрил и всё такое.
Сеять можно было только на следующий год.
Осенью приехала комиссия, не нашла пшеницы, отобрала землю, выписала штраф обалденный за нецелевое использование земли. Приэтом он купил в кредит землеобрабатывающую технику.
И это всё за полгода.
И так сколько у Илющенко земля в аренде?
Сколько он заплатил?
Сколько штрафов?
То то же.
Земля зарезервирована под ВИП комплекс, как с другой стороны моста.
Прощай побережье.
Мы больше никогда не увидимся.
Самые мои светлые воспоминания - это когда там разгружали песок.
Горы песка, мелкая река, песчаное дно, теплая вода...
Эх......
Аноним, 09 июля 2020 11:03
НВР:
Нет.
Это не историческое место, а памятник розовому пакетику.
Аноним, 09 июля 2020 11:10
Следующей весной, будет пал травы и этот новодел сгорит к чертовой матери.
И на его месте построят какую нибудь 32-ух этажку из оцилиндрованного бруса.
Не пропадать же земле.
Аноним, 09 июля 2020 11:12
молодец Илющенко старается добиться полнейшей достоверности еще лет несколько и будет полная иллюзия что это древнее строение дошедшее к нам через века.
Аноним, 09 июля 2020 11:14
Со временем пристанище для бомжей, всё как всегда...
Аноним, 09 июля 2020 17:37
Спалят бомжи острог ведь, как всегда.,:->
Аноним, 10 июля 2020 13:02
А он получит страховку...и немалую)
Прожектерство, 09 июля 2020 11:57
Сколько дров будет скоро
Аноним, 09 июля 2020 17:43
Запрос надо сделать - на какую сумму застрахован этот духовный комплекс.
Явно здесь что-то не так.
И горюче-смазочные всегда на баржах, под рукой.
Аноним, 09 июля 2020 12:00
Эта территория могла бы быть прекрасным лицом города.С набережной,концертной зоной(например сцена на баржах),где в июле можно было бы проводить день города!А салют на воде!Да к нам бы весь Новосибирск бы приезжал бы и не только...А так скучно.Новодел деревянной тюрьмы.Дааа лицо города!!!
Аноним, 09 июля 2020 16:56
Высадили на берегу Острог.
Не прижился.
Свободолюбивый Бердск его отторг.
Аноним, 09 июля 2020 17:36
Да нет
Это как раз Острог у Бердска всё побережье отторг.
Вместе с мэром.
Житель, 09 июля 2020 17:31
Еще один "отец родной" для бердчан. Набережную пытается отжать с помощью россреестра, теперь еще этот кусок....Путин вообще понимает, что на местах творится??? Сажать надо каждого второго!
Аноним, 09 июля 2020 17:49
"Кто ж его посадит - он же Памятник!"(с)
3лой, 10 июля 2020 13:00
Житель!
А при чём тут Путин, а?
Он должен контролировать каждую стройку в каждом населённом пункте??
Аноним, 09 июля 2020 18:31
Это все ерунда, нет там никаких призраков, и совсем рядом с городом.
Я вот ездил на Кайон в одну богом забытую деревню, когда образовалась и когда закончила свое существование неизвестно, но на картах 1946 года присутствует. Все что от нее осталось это старые столбы линии электропередач и заросшие фундаменты домов.
Вот там уж точно никого нет.
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Аноним, 09 июля 2020 21:41
Так и на всём Ремиксе бардак - воду в заливе загадили - зелёная, территория бурьяном заросла, причал весь в дырах.
Аноним, 10 июля 2020 09:52
Вода всегда была зеленаЯ в это время
Аноним, 10 июля 2020 00:08
Почётный молодец. Раньше бассейны и ледовые дворцы строил.
Аноним, 11 июля 2020 16:51
А теперь свалки.
Измельчал.
Аноним, 10 июля 2020 00:18
Давааа... с Илющенко махаться горазды...
Чё со свалкой так не машетесь????
Аноним, 10 июля 2020 10:20
Лакомый кусок оторвал у бердчан Илющенко. Создал миф о стройке и высасывает деньги и сто лет мы ему не нужны.
Аноним, 10 июля 2020 11:29
Да, стоял этот кусок никому не нужный весь в камышах ...
а когда появились домишки в реке на другом берегу, так и на этот кусок глаз положили?
Аноним, 10 июля 2020 14:11
НВР:
Да
Аноним, 10 июля 2020 16:18
А про комбинат "Гигант" Росрезерва можно спросить? Это не гос.измена? Там новые емкости варят и варят. А если полный "пепелац", то какую часть города снесёт каждая ёмкость (и все вместе)? А свалку сдует?
Поросёнок Пётр, 10 июля 2020 23:10
Печальная история про мальчика Сашу, что у города побережье отжать хотел, построить там "Город дилеров" и жить припеваючи до конца дней своих, затеи ради своей даже градоначальника красного на кичу посадил, но, что-то пошло не так.
Raven, 10 июля 2020 23:27
Зато можно добавив немного антуража в стиле хоррор, приглашать режиссеров снимать фильмы про средневековых упырей,стригоев и вурдулаков. Ну а чо? В сумерках, нагнав дымку, поставив крестов, могилок, гробов, поухать филином, снять какой-нибудь ужастик. И с массовкой проблем не будет- местные бичи, алканавты, быдло, старшие по дому и прочая за фанфырик такой трэш устроят, зритель потом точно укакается.
Raven, 10 июля 2020 23:31
Да и на главные роли главупырей недостатка в местных актерах не будет
Поросёнок Пётр, 10 июля 2020 23:59
Ну, если не хохмить, то история печальная, у города могла бы быть хоть какая-то достопримечательность, коих у нас вообще нет, но, всё как всегда....
Аноним, 11 июля 2020 00:06
Какая достопремичательность может быть из бруса ?
Аноним, 11 июля 2020 17:03
Как выделит Бердск?
Предлагаю меценатам построить бюсты основателей (как в Рашмор) во всю высоту берега у больнички.
Допустим, это будет.
Нет - не Ленин и Карл с Марсом.
Ну например - купец Горохов и изобретатель Попов.
Это будет видно с трассы и с поезда.
Опыт скульптур у почетного есть.
Аноним, 11 июля 2020 09:51
НВР:
Очень
Аноним, 11 июля 2020 16:36
Raven, Поросёнок Пётр - велкам! Пора топить против свалки с присущим вам мастерством!!

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