Почему не выплатили 10 000 рублей от Путина дочери до 16 лет в Бердске. Причина ужаснула мать

В реквизитах для перечисления выплаты теперь уже в размере 20 тыс. рублей она указала кредитку. ПФР заявку одобрил, но заявил, что переведет деньги только на дебетовую карту. А она арестована. Приставы могут отобрать детские деньги.

Подросток из Бердска ждет президентских денег от Пенсионного фонда

Несмотря на то, что Минтруд заявил о выплате 99% российских семей 10 тыс. рублей от Путина на детей от 3 до 16 лет, в «Курьер. Среда. Бердск» продолжают поступать обращения от матерей, так и не увидевших денег. История бердчанки Евгении выявила еще одну причину отказа в выплате, о которой ранее не сообщалось.

«Курьер. Среда. Бердск» ранее сообщал, что выплаты не перечислят, если:

— возраст ребенка не соответствует условиям получения денег (10 тыс. рублей полагаются детям, рожденным с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно);



— родители лишены или ограничены в правах в отношении ребенка;— ребенок, на которого подается заявление о ежемесячной выплате, умер;указаны недостоверные сведения в заявлении;мать и ребенок прописаны по разным адресам.

Евгения из Бердска, подавшая заявление на получение выплаты 26 июня, только 8 июля выяснила, почему ей не поступили деньги. Хотя она с 13-летней дочерью попадает в список получателей и соответствует всем необходимым требованиям.

— Я не торопилась подавать заявление в первые дни после объявления о выплатах президентом, как сделало большинство. Только когда стало известно о возможности получить 20 тыс. рублей, еще и за июль, оформила заявку на портале госуслуг — 26 июня. Каждый день проверяла историю банковской карты, посмотрела заявку, и выяснилось, что 2 июля она одобрена. Но денег все нет. 7 июля я пошла в бердский Пенсионный фонд. Он закрыт, работает только по предварительной записи, но охранник указал на объявление на двери, где указаны телефоны для консультации. Я тут же позвонила. Специалист ответила, дескать, надо подождать, так как заявку могут оформлять три рабочих дня. А у меня как раз выпали выходные. Кроме того, в ПФР заявили, что банк может взять пару дней для собственной проверки, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Евгения.

Ей предложили подождать до конца недели. Однако 8 июля перезвонили из бердского управления Пенсионного фонда и объяснили причину отсутствия денег: Евгения указала расчетный счет кредитной карты. Оказывается, что на нее путинские деньги не перечисляют.

— Я не стала указывать номер дебетовой банковской карты, так как на нее наложен арест — деньги снимут приставы в счет судебного штрафа. Я пару месяцев назад перестала пользоваться этой картой, да и складывать на нее особо нечего — с работы уволили, — пояснила бердчанка.

Между тем, в ПФР ее заверили, что детские выплаты в коронавирус приставам запрещено снимать с карты, так как это платеж с конкретным назначением — в помощь детям. И предложили прислать по электронной почте скрин номера дебетовой карты. Что она и сделала.

— При этом в ПФР сказали, что с них строго спрашивают отчеты о получивших и не получивших президентские деньги на детей. А кроме того, порекомендовали все-таки сходить в службу судебных приставов и предупредить о том, чтобы деньги не списывали в счет штрафа. Сказали, что если они перечислят, вернуть их будет сложно, — поведала мать, отметив, что сегодня, 9 июля, пойдет в бердский отдел ФССП.

Напомним, 23 июня президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к нации и анонсировал новые выплаты семьям с детьми и в июле. Речь шла о 10 тыс. рублей, которые предназначались детям до 16 лет в июне. Все полагающиеся дополнительные выплаты будут произведены на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам. Те дети, которые получили отказ на выплату в июне, снова лишатся денег.

Евгения обещала рассказать «Курьер. Среда. Бердск», заберут судебные приставы 20 тыс. рублей ее дочери в счет штрафа или все-таки оставят на арестованной банковской карте.

ДОСЛОВНО от Владимира Путина

— И, наконец, самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет.

Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.

Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле.

Официально

По данным Минтруда, по состоянию на 6 июля единовременные выплаты перечислены родителям 26 млн детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства. Благодаря этому выплата по 10 тыс. рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки», — рассказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд России использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до 3 лет за период апрель — июнь и единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября. Те семьи, которые имеют право на выплаты, но еще не подали заявление, могут подать заявление дистанционно — через портал Госуслуги. Если семья обращается за средствами после 1 июля, то все причитающиеся выплаты — ежемесячные выплаты на детей от 0 до 3 лет, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет и единовременная выплата от 0 до 16 лет — начисляются родителю единовременно. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми.