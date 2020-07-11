Гигантский смерч вышел на берег с Азовского моря под Анапой. Люди в ужасе убегали

Все произошло в станице Голубицкая, что под Анапой 9 июля. Отдыхающие, снимая природное явление на видео, еле унесли свои ноги.

Смерч в Голубицкой напугал отдыхающих

Смерч внезапно вышел на берег 9 июля. Все произошло в станице Голубицкая, что под Анапой, сообщает в Инстаграме @sochi_online_2.0.

Водяной вихрь сперва находился над морем, но в какой-то момент начал своё движение к берегу.

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Отдыхающие, снимая природное явление на видео, еле унесли свои ноги.@sochi_online_2.0 собрал несколько самых интересных видео в один IGTV — специально для подписчиков.

Источник — @sochi_online_2.0.