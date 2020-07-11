Гигантский смерч вышел на берег с Азовского моря под Анапой. Люди в ужасе убегали

Смерч внезапно вышел на берег 9 июля. Все произошло в станице Голубицкая, что под Анапой, сообщает в Инстаграме @sochi_online_2.0.
Водяной вихрь сперва находился над морем, но в какой-то момент начал своё движение к берегу.
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@sochi_online_2.0 собрал несколько самых интересных видео в один IGTV — специально для подписчиков.
Источник — @sochi_online_2.0.
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⠀ ⠀ Все произошло в станице #Голубицкая, что под Анапой. Водяной вихрь сперва находился над морем, но в какой-то момент начал своё движение к берегу. ⠀ Отдыхающие, снимая природное явление на видео, еле унесли свои ноги ⠀ Собрали несколько самых интересных видео в один IGTV — специально для подписчиков @sochi_online_2.0 ⠀ : @aleksandrovapolina73, @margo_rita_margarito4ka, @romanovaliliana1958, @jdzin82, @batt_denis, &elenalevicheva. ⠀ #sochi_online
Голубицкая это Азовское море,под Темрюком географическое положение
Ужасно!!!
При приближающемся смерче и урагане нельзя вот так стоять и смотреть, что будет дальше. Надо как можно быстрее уносить ноги и прятаться в безопасном месте, например в большом кирпичном или блочном доме. С такого дома максимум может только крышу сорвать, но дом, если построен качественно, вас защитит.
Интересно и страшно
Ужас
Ужас
Перестали люди понимать , что это смертельно! Смех и просмотр , когда надо бежать сломя голову !
Страшный
Ужасно и страшно
Автор учите географию
Станица Голубиная, что под Анапой)))) Журналисты, вы хоть карту иногда открывайте, чтобы не писать чушь
Впечатляет,редко такое увидишь у нас
Голубицкая не под Анапой, а возле Темрюка, почему всегда все переводят на Анапу от голубицкой до неё 60км!
Голубицкая находится в Темрюкском районе. Это автору для справки
Москали учитите географию. А то знаете только МКАД И Москва сити
Интересно, красиво!