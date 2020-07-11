Сколько стоит справка о задолженности за коммуналку от КБУ Бердска?

Теперь бердчанину при продаже квартиры, например, придется заплатить 1125 рублей за подтверждение того, что он не имеет долгов за услуги ЖКХ. Сверка данных значительно дешевле.

КБУ предлагает заказывать справки через интернет-приемную

Мэр Бердска Евгений Шестернин постановлением от 8 июля изменил тарифы на ряд платных услуг, которые оказывает населению муниципальный Комбинат бытовых услуг. Речь идет о справках, касающихся задолженности бердчан за услуги ЖКХ .

Так, сверка данных по лицевому счету и предоставление пакета документов отныне стоит 241 рубль. А справки о задолженности за коммунальные услуги физическому лицу (со снятием контрольных показаний) обойдется в 1125 рублей. В стоимость услуги входит НДС в размере 20%.

Такие справки необходимы, например, в случае продажи или обмена квартиры. Управляющие компании тоже берут за них деньги.

Заявление на получение справки можно подать в КБУ онлайн — через интернет-приемную: заполнить контактные данные, кратко описать суть вопроса, при необходимости прикрепить документы.

— Заявление оперативно поступает в абонентский отдел и будет рассмотрено в сжатые сроки, ответ придет абоненту по указанным контактным данным, — заверили в пресс-службе Комбината.