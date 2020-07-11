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Сколько стоит справка о задолженности за коммуналку от КБУ Бердска?

23:00 11.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теперь бердчанину при продаже квартиры, например, придется заплатить 1125 рублей за подтверждение того, что он не имеет долгов за услуги ЖКХ. Сверка данных значительно дешевле.

Сколько стоит справка о задолженности за коммуналку от КБУ Бердска?
КБУ предлагает заказывать справки через интернет-приемную

Мэр Бердска Евгений Шестернин постановлением от 8 июля изменил тарифы на ряд платных услуг, которые оказывает населению муниципальный Комбинат бытовых услуг. Речь идет о справках, касающихся задолженности бердчан за услуги ЖКХ .

Так, сверка данных по лицевому счету и предоставление пакета документов отныне стоит 241 рубль. А справки о задолженности за коммунальные услуги физическому лицу (со снятием контрольных показаний) обойдется в 1125 рублей. В стоимость услуги входит НДС в размере 20%.

Такие справки необходимы, например, в случае продажи или обмена квартиры. Управляющие компании тоже берут за них деньги.

Заявление на получение справки можно подать в КБУ онлайн — через интернет-приемную: заполнить контактные данные, кратко описать суть вопроса, при необходимости прикрепить документы.

— Заявление оперативно поступает в абонентский отдел и будет рассмотрено в сжатые сроки, ответ придет абоненту по указанным контактным данным, — заверили в пресс-службе Комбината.

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От редакции

Дороговато?

Аноним, 10 июля 2020 13:15
Оборзели! Это что получается, появился у меня долг с какого то перепугу по отоплению(плачу исправно), и теперь я должен заплатить 241рубль, что бы разобраться?!
Аноним, 12 июля 2020 00:18
В суд на это постановление должна подать Прокуратура. Это незаконно

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