Сколько стоит справка о задолженности за коммуналку от КБУ Бердска?

Мэр Бердска Евгений Шестернин постановлением от 8 июля изменил тарифы на ряд платных услуг, которые оказывает населению муниципальный Комбинат бытовых услуг. Речь идет о справках, касающихся задолженности бердчан за услуги ЖКХ .
Так, сверка данных по лицевому счету и предоставление пакета документов отныне стоит 241 рубль. А справки о задолженности за коммунальные услуги физическому лицу (со снятием контрольных показаний) обойдется в 1125 рублей. В стоимость услуги входит НДС в размере 20%.
Такие справки необходимы, например, в случае продажи или обмена квартиры. Управляющие компании тоже берут за них деньги.
Заявление на получение справки можно подать в КБУ онлайн — через интернет-приемную: заполнить контактные данные, кратко описать суть вопроса, при необходимости прикрепить документы.
— Заявление оперативно поступает в абонентский отдел и будет рассмотрено в сжатые сроки, ответ придет абоненту по указанным контактным данным, — заверили в пресс-службе Комбината.