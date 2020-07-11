Ставка на мэра-локомотива: список «Единой России» на выборах в заксобрание от Бердска возглавил Евгений Шестернин

В партийный список на сентябрьские выборы также вошли спикер бердского горсовета Бадьин, действующий депутат регионального парламента Родина и исполнительный директор БЭМЗа Арутюнов. Списки кандидатов-единороссов по бердским округам.

Если Зоя Родина победит на выборах по одномандатному округу, то поможет Борису Арутюнову стать депутатом по партийному списку

По итогам праймериз «Единая Россия» озвучила фамилии кандидатов в депутаты заксобрания Новосибирской области. Произошло это 7 июля на региональной партконференции. Выборы состоятся в сентябре, и избирательная кампания уже стартовала. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив подчеркнул, что ожидается огромная конкуренция – заксобрание обновится на 20-30%. Претендуют на место в законодательном органе власти и бердчане.

В список кандидатов-еднороссов вошли председатель бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин, исполнительный директор Бердского электромеханического завода Борис Арутюнов, руководитель лицея №6 Зоя Родина, спикер заксобрания Андрей Шимкив (баллотируется по одномандатному округу №13), а также мэр Бердска Евгений Шестернин.

76 мест в региональном парламенте распределят по партийным спискам и одномандатным округам. Самовыдвиженцы и партийцы займут по половине кресел в заксобрании. Поэтому голосовать придется двумя бюллетенями — за партию и конкретного кандидата в депутаты. Чем большее число голосов наберет партия, тем больше она получит мест в парламенте и, соответственно, больше влияния. На прошлых выборах в заксобрание от Бердска прошли только два кандидата — Зоя Родина и Борис Прилепский. Борис Васильевич на этот раз, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» отказался от участия в выборах в силу возраста.

Партийные списки привязаны к избирательным округам. Бердск относится к двум — №12 и 16.

Списки кандидатов выглядят следующим образом:

Территориальная группа №12 (избирательный округ №12):

1. Диденко Ирина Валериевна (депутат заксобрания от КПРФ)

2. Бадьин Валерий Георгиевич

3. Бесхлебный Вячеслав Анатольевич

4. Гончарик Владимир Федорович

Одномандатный избирательный округ №12:



Бадьин Валерий Георгиевич

Территориальная группа №16 (избирательный округ №16):

1. Шестернин Евгений Анатольевич

2. Родина Зоя Николаевна

3. Арутюнов Борис Павлович

4. Назаренко Ольга Ростиславовна

Одномандатный избирательный округ №16:

Родина Зоя Николаевна

Чтобы действующему главе Бердска Шестернину, который является безусловным локомотивом и тяжеловесом списка, стать областным депутатом в случае победы, он должен досрочно сложить с себя полномочия градоначальника. Срок работы в должности мэра у него истекает в ноябре 2020 года. Если он не откажется покинуть кресло раньше времени ради депутатского мандата, то его место в парламенте займет следующий в списке. Это Зоя Родина. В том случае, если она одержит победу на выборах по одномандатному округу, то мандат перейдет следующему в партийном списке — Борису Артюнову.

Скорее всего, именно так и произойдет: Шестернин отдаст свой мандат однопартийцам и останется руководить городом до конца установленного срока. Но у него есть все шансы сделать партийный список более привлекательным для избирателей и собрать больше голосов за «Единую Россию».

По словам секретаря генсовета партии власти Андрея Турчака определением кандидатов в депутаты формируется «команду губернатора, которая в последующие пять лет будет реализовывать наказы и предвыборную программу Андрея Травникова». С ней ЕР будет участвовать в выборах-2020.

Выдвижение кандидатов в заксобрание Новосибирской области завершается 22 июля.