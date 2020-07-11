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Испугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом «Бердск-Центральный», заявил застройщик

15:32 11.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Министр ЖКХ и Энергетики региона Архипов завил, что проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует всем нормам. «Курьер. Среда Бердск» узнавал, как это возможно, если рядом находится аэродром. Проект свалки находится на доработке.

Испугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом Бердск Центральный, заявил застройщик
Началось строительство полигона у кладбища Бердска. Установлены опоры ЛЭП
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Испугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом Бердск Центральный, заявил застройщик

Испугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом «Бердск-Центральный», заявил застройщикПроект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО «Полигон» Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям БердскаЕщё 57 новостей

Отпугивать птиц на будущем полигоне ТКО под Бердском буду такими же способами, как и в аэропортах. Об этом «Курьер. Среда Бердск» рассказал директор ООО «Полигон» Денис Шалдов 10 июля. Напомним, проект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО «Полигон» Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям Бердска. «Курьер. Среда Бердск» отмечал, что птицы от свалки могут попасть в турбину самолета и стать причиной катастрофы. Ведь свалка будет находиться рядом с аэродромом «Бердск-Центральный». Также напомним, власть Бердска закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы.

— В проекте предусматриваются технологии, которые распугивают птиц. Такие же, как используют наши аэропорты. Объект будет поднадзорный, и мы будем соблюдать все нормы. По технологии на территории полигона никаких птиц не должно быть, — пообещал Шалдов 10 июля.

Напомним, министр ЖКХ и Энергетики региона Архипов отметил, что строительство полигона ТКО в Искитимском районе рядом с кладбищем Бердска возможно только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз. Но при этом в тексте отмечено, что согласно заключению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Как может проект зоны соответствовать нормам, если рядом с будущим полигоном располагается аэродром «Бердск-Центральный», а роза ветров разнесет запахи по городу? Этот вопрос мы направили в министерство. И частично на него ответил сам Денис Шалдов.

Проектировщиками, как основными методами для отпугивания птиц, рассматриваются биоакустические установки (имитируют тревожные крики разных видов птиц, предупреждающие об опасности). Также акустические установки, имитирующие звуки выстрелов, отметил Шалдов.

Также напомним, «Курьер. Среда Бердск» предложил опубликовать проект будущего полигона ТКО, Денис Шалдов отметил, что готов к диалогу с редакцией, но проект еще у разработчиков.

— Мы готовы предоставлять документы, но пока проект не получил заключение главной экологической экспертизы, мы не готовы представлять и показывать проект. Он находится на доработке. Возможно, после экспертизы в проект будут внесены изменения. В министерство ЖКХ мы предоставляли эскизный проект, — рассказал Денис Сергеевич 10 июля.

Шалдов отметил, что как только будет пройдена хотя бы одна экспертиза, тогда он предоставит проект. Первая государственная экологическая экспертиза будет в Москве, вторая строительная в городе Омске.

— Проект пойдет в Москву через два-три месяца, — подчеркнул Шалдов.

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От редакции

Помогут установки?

Аноним, 10 июля 2020 16:20
А 15 км до аэродромов тоже распугают?
Аноним, 10 июля 2020 16:39
Ага, будут каждой Воронины ухо по рупору орать
... только птицы этого будут бояться дня два .. потом им будет пофиг ...
Наглые просто ( это не воронам)
Владимир, 11 июля 2020 18:23
Главное что в проекте есть,а на деле и так сойдёт!От людей бы отбится,надоели
Аноним, 10 июля 2020 16:47
А специальный лазерный луч будет стирать на небе гейропейскую радугу!
Аноним, 10 июля 2020 16:51
Такими темпами им бы больницы ремонтировать поручить. Маленькие психиатрические больнички их ждут.
Аноним, 10 июля 2020 16:52
НВР:А птицы то и не знали... "По технологии на территории полигона никаких птиц не должно быть"
Аноним, 10 июля 2020 17:07
"Испугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО." И птицы улетят на аэродром...
Аноним, 10 июля 2020 21:49
птицы с тревожными криками, оборвали все когти, готовы к перелету в теплые страны. Вот только Бердчан прикопнут...
Аноним, 10 июля 2020 17:53
У нас был уже прецедент, когда голубевские стрелкИ ходили и отстреливали голубей и ворон на нынешней свалке во время эпидемии птичьего гриппа. У него же там птицефабрика рядом.
Аноним, 10 июля 2020 20:22
Почему рядом с кладбищем , где спят наши близкие , должны Орать акустические установки???
Меня это возмущает !
Аноним, 11 июля 2020 11:02
Когда кому-то в голову пришло возвести Кудряшовский свинокомплекс на левом берегу Оби, напротив жилых микрорайонов Новосибирска, вероятно, тоже предусматривали, обосновывали, доказывали что до горожан, будет доходить может быть только «запахи леса и лугов». По факту, на сегодня, город периодически «…накрывает волна неприятного запаха». Мэр Новосибирска заявил, что теперь на каждую волну неприятного запаха в городе будут составлять акты. (Сайт НГС от 10.07.2020г.) Там же говорится, что, по информации Роспотребнадзора, уровень запаха не нормируется и шкалы (может быть единицы измерения?) нет. Интересно, что будет отражаться в акте? Ладно, это не проходящая головная боль новосибирцев. Но очень похожая ситуация складывается у нас. Вообще-то интересно бы узнать, кто автор идеи расположить свалку с наветренной стороны рядом с городской чертой и дачными участками?
Мы становимся очевидцами, как при полной бездеятельности городской администрации затевается нечто, похожее по своей сути на историю с Кудряшовским свинокомплексом с далеко идущими последствиями. Руководитель ООО «Полигон» говорит, что проект ещё не готов. В таком случае пусть ознакомит читателей «КСБ» с техническим заданием на проектирование полигона ТКО. Понятно же, что какие требования будут заложены в техническое задание, то и будет предусмотрено проектом. Ведь кроме запахов свалки, которые будут «ароматизировать» бердские городские кварталы и прилегающие дачные участки, решений по борьбе с птицами, должны быть заложены надёжные технические решения по исключению загрязнения грунтовых вод, т.к. полигон ТКО, как специально, «посадили» рядом с руслом реки Раздельная, которая, как известно, впадает в водохранилище, чуть севернее водозабора. Кстати, какова отметка залегания грунтовых вод в месте предполагаемого строительства? Как будет функционировать дренажная система? Как будет организован сбор фильтрата, его очистка удаление с площадки ТКО?
Мила, 11 июля 2020 13:22
Да надо привезти всю эту звездную братию на место одобренной ими свалки и пусть наглядно посмотрят,что они творят! А то че там на бумаге, она ж все стерпит,а ведь за этой невеселой картинкой живые люди!Вся эта гадость больно ударит по здоровью бердчан и жителей Маяка. По Обскому водохранилищу поплывет отравленная свалкой водичка!Ну неужели не найдется на этих горе-деятелей управы?!
Аноним, 11 июля 2020 17:12
С упырями хорошо боролась Мила Йовович.
Правда только в кино.
Аноним, 11 июля 2020 17:23
Там то отпугнут,но они переселятся на территорию яЮго Восточного и на дома военного городка Вот будет веселуха
Аноним, 11 июля 2020 19:15
Одну гордую птицу точно не волнует акустический шум вокруг свалки...

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