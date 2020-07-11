Два новых зараженных COVID-19 выявили в Бердске за сутки на 11 июля Всего 131 случай

Выздоровели за все время пандемии 107 бердчан с диагнозом «коронавирусная инфекция».

В Бердске продолжает рост заболеваемости коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 11 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 169 жителей города с подозрением на коронавирус. Из низ 36 детей. По постановлению Роспотрбнадзора наблюдают за 168 бердчан, сам обратился — 1.

Выздоровевших и выписанных за все время пандемии в Бердске 107 пациентов. Взято 20 анализов на определение коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Бердске выявлено 2 новых зараженных COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 131 случай инфицирования коронавирусом.