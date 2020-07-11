11.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Накажут за «водевиль» и саморекламу адвокатов по делу Ефремова, пообещал сенатор Клишас

12:39 11.07.2020 Фото: Википедии
1

Федеральная палата адвокатов выразила беспокойство тем, что защитник интересов семьи погибшего в ДТП Добровинский и адвокат актера Пашаев разглашают адвокатскую тайну.

Накажут за водевиль и саморекламу адвокатов по делу Ефремова, пообещал сенатор Клишас
Адвокатам по делу Ефремова пообещали последствия за их «шоу»

Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас осудил поведение адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова и предупредил, что за «водевиль» юристов их могут ждать последствия.

Ранее Федеральная палата адвокатов (ФПА) выразила беспокойство тем, что защитник интересов семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Александр Добровинский и адвокат актера Эльман Пашаев разглашают адвокатскую тайну и используют дело об аварии для саморекламы, сотрудничая со СМИ. В палате возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики, а также предупредили, что юристам могут внести предупреждение, а в крайнем случае — лишить лицензии.

Клишас выразил мнение, что если ФПА не справится с этим «шоу», то им могут заняться другие органы.

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито», — сказал сенатор в беседе с РБК.

Ефремов 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Адвокаты слишком откровенны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИнструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
14:23 11-07-2020
Инструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
14:17 11-07-2020
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
БердскФото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
14:09 11-07-2020
Фото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
14:04 11-07-2020
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
БердскОпаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
14:01 11-07-2020
Опаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
14:01 11-07-2020
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
БердскГде подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов 1
13:46 11-07-2020
Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов
Как правильно выбирать мороженое без опасных "ешек"? Советы Роспотребнадзора
13:27 11-07-2020
Как правильно выбирать мороженое без опасных
Бердск+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
13:07 11-07-2020
+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте
12:52 11-07-2020
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте