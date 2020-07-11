«Вот, зараза, не назначил»: о страшных последствиях антибиотиков предупредил доктор Комаровский

Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях антибиотиков

Бездумное использование антибиотиков чревато страшными последствиями, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме.

Он отметил, что такие медикаменты назначают также и некоторые врачи для лечения вирусных инфекций в профилактических целях, однако в конечном итоге это значительно увеличивает случаи бактериальных осложнений. Так, антибиотик может избавить человека от определенной группы бактерий, дав дорогу размножаться другим патогенным организмам «без конкуренции».

«Когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а увеличивает, в разы увеличивает количество бактериальных осложнений. Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят. Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: «Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких», — пояснил Комаровский

Он также добавил, что существует заблуждение о необходимости вкалывать себе антибиотик, чтобы тот усвоился организмом. Врач подчеркнул, что современные антибиотики «прекрасно всасываются» желудочно-кишечным трактом.