«Вот, зараза, не назначил»: о страшных последствиях антибиотиков предупредил доктор Комаровский

Бездумное использование антибиотиков чревато страшными последствиями, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме.
Он отметил, что такие медикаменты назначают также и некоторые врачи для лечения вирусных инфекций в профилактических целях, однако в конечном итоге это значительно увеличивает случаи бактериальных осложнений. Так, антибиотик может избавить человека от определенной группы бактерий, дав дорогу размножаться другим патогенным организмам «без конкуренции».
«Когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а увеличивает, в разы увеличивает количество бактериальных осложнений. Но врачи упорно антибиотики назначают при вирусных инфекциях, люди упорно жрут антибиотики при вирусных инфекциях, думая, что таким образом они себя защитят. Люди думают, что защитят, а врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: «Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких», — пояснил Комаровский
Он также добавил, что существует заблуждение о необходимости вкалывать себе антибиотик, чтобы тот усвоился организмом. Врач подчеркнул, что современные антибиотики «прекрасно всасываются» желудочно-кишечным трактом.
Такой бы врач проканал в средние века перед крестьянами и ремесленниками.
А сейчас вся информация о лекарствах и болезнях в доступе одинаково и для врачей и для больных.
И если врач "сам себе на уме не назначает лекарство" - это узаконенное убийство.
А врачи бывают разные - пример Хальзов.
Если он себе не помог - как он лечил других?
Директор у нас в фирме Орлов!!!
Президент у нас вечно Путин!!!
Доктор должен быть Таблеткин или Микстуркин.
А Мясников и Комаровский должны мясом торговать и комаров травить, а не людей лечить..
Страшными последствиями чревато когда анализы делают по две недели, кода неделями не могут поставить диагноз, когда месяцами лечат от одного, а умирают от другого.
Осыпающиеся потоки, выбитые стекла, отсутствие горячей воды, не работающее оборудование, врачи -хамы, медсестры-хабалки, - это уже другая тема, но тоже страшно.
Что кто за ремесло ЧУЖОЕ браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,....
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета" И,А, Крылов. Лучше сказать нельзя. Проще оскорбить. И еще есть народная мудрость про колодец и водицу. Работает .....
Этот телеврач осуждает других врачей, а по сути он просто говорящая голова из ящика.