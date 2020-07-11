Разорвало иномарку в смертельном ДТП под Бердском. Фото с места смерти двоих

5 пострадавших ночью на трассе Р-256, в том числе ребенок попали в больницу. Toyota Premio, следуя со стороны Искитима в направлении Бердска, выехал на встречку, где совершил касательное боковое столкновение с «Газелью», а затем столкнулся с Toyota Ipsum.

Жуткое тройное ДТП под Бердском: погибли водитель Toyota Premio и пассажир Toyota Ipsum на трассе Р-256

В Искитимском районе в ночь на субботу произошло смертельное ДТП, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

11 июля в 1.30 в Искитимском районе на 62 км автодороги Р-256 «Новосибирск – Ташанта» водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя со стороны Искитима в направлении Бердска, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное боковое столкновение с автомобилем «Газель», а затем столкнулся с автомобилем «Тойота Ипсум» — оба автомобиля двигались во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «Тойоты Премио» и пассажир «Тойота Ипсум» (личности устанавливаются) от полученных травм скончались на месте происшествия. В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля «Тойота Ипсум», в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

На месте смертельного ДТП