«Москва, отдай Фургала!»: 35 тыс. человек митингуют в поддержку арестованного губернатора в Хабаровске

Собравшиеся требуют, чтобы суд над Сергеем Фургалом проходил в Хабаровске, говорят, что хотят защитить своего губернатора. К митингующим вышел первый зампред правительства Владимир Хлапов, но его освистали.

В Хабаровске на акцию в поддержку губернатора Фургала пришло до 35 тысяч человек

В Хабаровске сегодня, 11 июля, проходит стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. По данным Dvnovosti.ru, на акцию пришло от 5 до 35 тысяч человек. Официальной оценки численности митингующих пока нет. Митинг транслирует местный штаб оппозиционера Алексея Навального.

Митинг начался на площади Ленина, после чего протестующие вышли на улицу Муравьева-Амурского, дошли до здания управления МВД России по Хабаровскому краю, перекрыли улицу Ленина. Затем толпа собралась на крыльце возле здания администрации края, где начались выступления. Собравшиеся требуют, чтобы суд над Фургалом проходил в Хабаровске, а не в Москве, говорят, что хотят защитить своего губернатора. К митингующим вышел первый зампред правительства Владимир Хлапов, но его освистали. Люди не хотят подписывать петицию и просто расходиться, предлагают оставаться у здания администрации. Митингующие хотят позвонить президенту России Владимиру Путину в Москву, чтобы разбудить его.

Напомним, утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004–2005 годах. По уголовному делу задержаны еще четыре человека, которые, как считает следствие, состояли с Фургалом в одной ОПГ. Губернатор не признал вину. Следственный комитет назвал задержание главы региона работой по декриминализации Дальнего Востока.

Сергей Фургал стал первым фигурантом уголовного дела из числа губернаторов от системной оппозиции, одержавших победы над кандидатами Кремля на выборах 2018 года. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что российские власти начали действовать «как при Сталине», и пригрозил выходом фракции из парламента. 10 июля Фургала арестовали до 9 сентября.

После задержания главы Хабаровского края обыски прошли у пятерых членов регионального отделения ЛДПР. Два депутата краевой думы от ЛДПР задержаны по делу о мошенничестве.