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«Москва, отдай Фургала!»: 35 тыс. человек митингуют в поддержку арестованного губернатора в Хабаровске

11:58 11.07.2020 Фото: Dvnovosti.ru
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Собравшиеся требуют, чтобы суд над Сергеем Фургалом проходил в Хабаровске, говорят, что хотят защитить своего губернатора. К митингующим вышел первый зампред правительства Владимир Хлапов, но его освистали.

«Москва, отдай Фургала!»: 35 тыс. человек митингуют в поддержку арестованного губернатора в Хабаровске
В Хабаровске на акцию в поддержку губернатора Фургала пришло до 35 тысяч человек

В Хабаровске сегодня, 11 июля, проходит стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. По данным Dvnovosti.ru, на акцию пришло от 5 до 35 тысяч человек. Официальной оценки численности митингующих пока нет. Митинг транслирует местный штаб оппозиционера Алексея Навального.

Митинг начался на площади Ленина, после чего протестующие вышли на улицу Муравьева-Амурского, дошли до здания управления МВД России по Хабаровскому краю, перекрыли улицу Ленина. Затем толпа собралась на крыльце возле здания администрации края, где начались выступления. Собравшиеся требуют, чтобы суд над Фургалом проходил в Хабаровске, а не в Москве, говорят, что хотят защитить своего губернатора. К митингующим вышел первый зампред правительства Владимир Хлапов, но его освистали. Люди не хотят подписывать петицию и просто расходиться, предлагают оставаться у здания администрации. Митингующие хотят позвонить президенту России Владимиру Путину в Москву, чтобы разбудить его.

Напомним, утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004–2005 годах. По уголовному делу задержаны еще четыре человека, которые, как считает следствие, состояли с Фургалом в одной ОПГ. Губернатор не признал вину. Следственный комитет назвал задержание главы региона работой по декриминализации Дальнего Востока.

Сергей Фургал стал первым фигурантом уголовного дела из числа губернаторов от системной оппозиции, одержавших победы над кандидатами Кремля на выборах 2018 года. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что российские власти начали действовать «как при Сталине», и пригрозил выходом фракции из парламента. 10 июля Фургала арестовали до 9 сентября.

После задержания главы Хабаровского края обыски прошли у пятерых членов регионального отделения ЛДПР. Два депутата краевой думы от ЛДПР задержаны по делу о мошенничестве.

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От редакции

Москва отдаст Фургала?

Аноним, 11 июля 2020 12:32
Стихийный проплаченный митинг...
Аноним, 11 июля 2020 12:35
Хапнет горюшка щас правящая партия. Вообще берега потеряли
Поросёнок Пётр, 11 июля 2020 12:51
Ситуация очень интересная, где это видано, что бы народ выходил за своего губернатора в таком количестве на стихийный и несанкционированный митинг. Кое у кого в бункере несомненно неприятное чувство на душе, ибо он сам прекрасно знает, что все его дутые рейтинги и результаты "выборов", существуют исключительно на бумаге и в речах телепропагандистов. И если народ массово выйдет, то никакая Росгвардия не спасёт и "обнуление" не поможет... интересно, очень интересно.....
Николай, 11 июля 2020 13:03
Почему Навальный выводит столько народа на улицы? Почему у нас в г. Бердске мужчина выходит на улицу из-за какого-то колодца обращается к Путину? Почему медики ЦГБ пишут письмо президенту РФ? Ответ на поверхности: чиновники глухи, не видят необходимости работать с населением, а надзорные органы не дорабатывают на местах, не беспокоят местное руководство. Я добиваюсь более 25 лет от руководства заасфальтировать кусок проезжей части в районе кладбища, не потому, что не могу проехать 5 раз в году по обочине, мне бывшему военнослужащему, награждённому многими орденами, горестно видеть это безобразие. Я вообще не знаю, как прокурор города реагирует на работу мэра по жалобам и заявлениям. Я даже как-то видел в youtube, что милицейский начальник что-то докладывает мэру (он подченен Шестерину?). Интересно, прокурор города ходит на доклад? Поп вообще друг (почётный гражданин города-нонсенс см. стихи Мояковского). Мне известно, что церкви вне государства. По телевизору наблюдал кортеж в Москве больше, чем у президента всю дорогу накрыли, это главный поп чего-то освещает! Генеральши от 26 до 40 лет в окружении Шойгу и МВД. Всё вместе взятое достаёт народ, армию и полицию, как часть народа. Всё это нагло творится на глазах, в открытом доступе.

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