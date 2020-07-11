Подозревают коронавирус у 169 жителей Бердска на 11 июля

Среди возможных зараженных 36 детей. За последние сутки еще у 20 бердчан взяли анализы на COVID-19. Днем раньше сдали анализ на коронавирусную инфекцию 82 человека.

Два новых зараженных COVID-19 выявили в Бердске за сутки на 11 июля Всего 131 случай

По данным оперативного штаба, на 11 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 169 жителей города с подозрением на коронавирус. Из низ 36 детей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По постановлению Роспотрбнадзора наблюдают за 168 бердчан, сам обратился — 1.

Выздоровевших и выписанных за все время пандемии в Бердске 107 пациентов. Взято 20 анализов на определение коронавирусной инфекции за последние сутки. Днем раньше, анализы сдали 82 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Все они ждут результатов тестов.

За последние сутки в Бердске выявлено 2 новых зараженных COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 131 случай инфицирования коронавирусом.