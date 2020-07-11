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Где в России бушует COVID-19? Список регионов

12:31 11.07.2020 Фото: ИЦК
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Наиболее положительную статистику демонстрирует Москва — здесь в период с 4 по 10 июля официально зафиксирован прирост всего в 2% заболевших. А как в Новосибирской области?

Где в России бушует COVID 19? Список регионов
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где в России бушует COVID 19? Список регионов

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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в регионах России и федеральных округах за неделю, с 4 по 10 июля. В статистике учитывается — на сколько % увеличилось количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе (округе) СФО за отчетный период. Об этом в субботу «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в ИЦК.

10 июля 1-е место в общероссийском рейтинге регионов занимает Ненецкий АО с самым высоким в стране индексом прироста заболевших коронавирусом — 47%. На 2-м месте — Курганская область (44%), 3-е место у Сахалинской области (40%). Республика Алтай по-прежнему лидирует в рейтинге по СФО (28%). На втором месте по округу — Алтайский край (27%), третье, как и неделю назад —у Кузбасса (26%).

Наиболее положительную статистику в России неизменно, уже продолжительный период времени демонстрирует город Москва — здесь в период с 4 по 10 июля официально зафиксирован прирост всего в 2% заболевших COVID-19. Таким образом, Москва замыкает общероссийский рейтинг субъектов РФ.

Кроме нее среди наиболее благополучных регионов — Московская область (3%), а также Северная Осетия (3%). В 51 регионе России процент прироста заболевших по состоянию на 10 июля не превышает 10%. Это наиболее благополучные территории. За неделю их стало больше на 11.

Из числа регионов СФО в эту категорию входят Красноярский край и Тыва. Еще в 26 регионах РФ этот показатель колеблется от 11 до 20%. Их количество, наоборот, уменьшилось на 7. Среди них Омская, Новосибирская и Томская области, а также Хакасия.

Наконец, 8 регионов России (на 4 меньше, чем по данным на 3 июля) демонстрируют наихудший индекс от 21 до 50%. В их числе Республика Алтай, Алтайский край, Кузбасс и Иркутская область. По сравнению с прошлым периодом, картина среди федеральных округов еще улучшилась. Большинство из них не превысили 10%-ный индекс прироста пациентов с коронавирусом.

Наиболее высокий показатель остается на Урале (17%) и в СФО (16%). Как и раньше, замыкает рейтинг Центральный федеральный округ — 3%. Общероссийский показатель еще более понизился. Если 3 июля он равнялся 8%, то сейчас — 7%.

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