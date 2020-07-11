Скончались от COVID-19 мужчина 65 лет и три женщины в возрасте 59, 63 и 90 лет за сутки на 11 июля в Новосибирской области

Всего в регионе от коронавируса умерли 137 человек. В отделениях интенсивной терапии в новосибирских больницах находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 тяжелых пациента.

Еще 215 человек с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 11 июля в регионе зарегистрировано 7 153 случая COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 419 детей. 5 083 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+215 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 65 лет и три женщины, им было 59 лет, 63 года и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 137 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 47 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 128.

В больницы районов области госпитализированы 726 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 245 923 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 863 жителя региона, 27 858 человек сняты с наблюдения.

В региональную статистику входят и данные из Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние 24 часа в городе выявили еще 2 зараженных коронавирусом. Таким образом 131 бердчанину поставлен диагноз «коронавирусная инфекция».