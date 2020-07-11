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Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов

13:46 11.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подписи под петицией можно поставить в нескольких магазинах, а также в приемной бердского отделения КПРФ. На полдень 11 июля поддержали петицию 1455 человек.

Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов
Роют котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов

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Инициативная группа из Бердска продолжает борьбу против появления полигона ТКО на границе города в Исктимском районе.

-Наша группа собирает подписи ПРОТИВ строительства мусорного полигона рядом с городом! — сообщают во Вконтакте активисты, призывая ставить подписи под петицей.

На полдень субботы, 11 июля, петицию поддержали 1455 человек своими подписями.

Есть несколько способов/возможностей продемонстрировать свой протест:
1. Подписать петицию на сайте change.org по ссылке — https://www.change.org/p/министру-природных-ресурсов-.

2. Прийти по адресу и подписать петицию — г. Бердск, ул. Ленина, 16, кв 62 (местное отделение КПРФ).
Время — четверг, пятница с 15:00ч. и до 18:00ч.

3. Распечатать петицию и подписной лист, подписаться самому, дать возможность подписаться друзьям, коллегам, родным и близким.

4. Включиться в онлайн -митинг в Дубль 2 ГИС. Заходим в онлайн версию 2гис. Проходим простую процедуру регистрации. Далее нажимаем на вкладку коронавирус и в левом верхнем углу активируется вкладка добавить комментарий. Наводим метку на пл. Горького г. Бердска, пишем требование #БердскПРОТИВполигона. Также Наводим метку на правительство НСО Красном ПРОСПЕКТЕ 18, ставим метку и комментарий там. Делаем это ежедневно, пока не сдвинем вопрос в нужную нам, горожанам, сторону!

Если с телефона — в строке поиск левый верхний угол, нажимаем выплывающую вкладку. Там ищем строку «дорожное событие» пишем #БердскПРОТИВполигона и ставим метку в нужном месте.

5. Подписать обращение можно в следующих торговых точках города:

а) Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка» пересечение улиц Рогачёва и Российская (остановка транспорта «Магазин Алёнка» )

б) Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший» (остановка транспорта «Торговый центр»)

в) Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново» (остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК»)

г) Центр. ул. Горького, д.4, магазин морепродуктов «Хороший» (остановка транспорта «Универмаг» и «Горького»)

д) в бухгалтерии ЖСК (п.Вега,ул.Весенняя,21)

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От редакции

Вы против новой свалки?

Аноним, 11 июля 2020 14:02
НВР:
Против. И против всех депутатов, играющих в свои игры. Раз с их решениями согласен депутат Голубев, значит они ничего для закрытия свалки не делают.

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