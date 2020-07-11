Опаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео

Радуйтесь))) а то постоянно одного цвета, — успокаивает подписчик Рустам. А как вы думаете, почему такого цвета вода не редкость в кранах жителей Бердска?

Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Юлия:

— Вот такая вода у нас сегодня, 10 июля, бежит. Адрес — Вокзальная, 2

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Подписчики группы стали гадать, почему же такой цвет?

-Такое было на Красной Сибири, — пишет Ирина.

-Горячий шоколад), — называет данное явление Максим.

-Радуйтесь))) а то постоянно одного цвета, — успокаивает Рустам.

-Скоро нефть пойдёт, ждите, — прогнозирует Сергей.

-опаньки, фанта, — удивляется Васька Котов.

-У меня на даче лучше из скважины, — сообщает Максим.

А как вы думаете, почему такого цвета вода не редкость в кранах жителей Бердска?