11.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Опаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео

14:01 11.07.2020 Фото: Скрин
1

Радуйтесь))) а то постоянно одного цвета, — успокаивает подписчик Рустам. А как вы думаете, почему такого цвета вода не редкость в кранах жителей Бердска? 

Опаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Юлия:
— Вот такая вода у нас сегодня, 10 июля, бежит. Адрес — Вокзальная, 2

Подписчики группы стали гадать, почему же такой цвет?

-Такое было на Красной Сибири, — пишет Ирина.
-Горячий шоколад), — называет данное явление  Максим.
-Радуйтесь))) а то постоянно одного цвета, — успокаивает Рустам.
-Скоро нефть пойдёт, ждите, — прогнозирует Сергей.
-опаньки, фанта, — удивляется Васька Котов.
-У меня на даче лучше из скважины, —  сообщает Максим.

А как вы думаете, почему такого цвета вода не редкость в кранах жителей Бердска?

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А у вас такая бывает вода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИнструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
14:23 11-07-2020
Инструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
14:17 11-07-2020
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
БердскФото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
14:09 11-07-2020
Фото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
14:04 11-07-2020
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
БердскОпаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
14:01 11-07-2020
Опаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
14:01 11-07-2020
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
БердскГде подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов 1
13:46 11-07-2020
Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов
Как правильно выбирать мороженое без опасных "ешек"? Советы Роспотребнадзора
13:27 11-07-2020
Как правильно выбирать мороженое без опасных
Бердск+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
13:07 11-07-2020
+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте
12:52 11-07-2020
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте