Опаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Юлия:
— Вот такая вода у нас сегодня, 10 июля, бежит. Адрес — Вокзальная, 2
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Подписчики группы стали гадать, почему же такой цвет?
-Такое было на Красной Сибири, — пишет Ирина.
-Горячий шоколад), — называет данное явление Максим.
-Радуйтесь))) а то постоянно одного цвета, — успокаивает Рустам.
-Скоро нефть пойдёт, ждите, — прогнозирует Сергей.
-опаньки, фанта, — удивляется Васька Котов.
-У меня на даче лучше из скважины, — сообщает Максим.
А как вы думаете, почему такого цвета вода не редкость в кранах жителей Бердска?