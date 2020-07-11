Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники

По словам блогерши, против нее составили петицию, которую поддержали более 500 человек. Она не понимает, почему раков можно варить живыми в кипящей воде, а мертвых медуз нельзя жарить.

На многодетную мать-блогера из Новосибирска заявили в полицию за приготовление медузы при детях

Подписчики многодетной матери из Новосибирска, которая ведет свой блог в Instagram под ником Crazy Mommy From Siberia, требуют лишить родительских прав. Ее осудили за приготовление медузы на сковороде в присутствии детей.

Женщина пожарила мертвую медузу, после чего ее блог атаковали зоозащитники. По словам блогерши, против нее составили петицию, которую поддержали более 500 человек. Кроме того, ее забрасывают негативными комментариями, типа: «Им же больно! Тебя нужно засудить», «Чтоб тебя на эту сковородку» и т.д. А кто-то даже написал заявление в полицию.

Между тем Crazy Mommy не понимает, почему раков можно варить живыми в кипящей воде, а мертвых медуз нельзя жарить.