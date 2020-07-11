11.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники

14:01 11.07.2020 Фото: Википедии
0

По словам блогерши, против нее составили петицию, которую поддержали более 500 человек. Она не понимает, почему раков можно варить живыми в кипящей воде, а мертвых медуз нельзя жарить.

Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
На многодетную мать-блогера из Новосибирска заявили в полицию за приготовление медузы при детях

Подписчики многодетной матери из Новосибирска, которая ведет свой блог в Instagram под ником Crazy Mommy From Siberia, требуют лишить родительских прав. Ее осудили за приготовление медузы на сковороде в присутствии детей.

Женщина пожарила мертвую медузу, после чего ее блог атаковали зоозащитники. По словам блогерши, против нее составили петицию, которую поддержали более 500 человек. Кроме того, ее забрасывают негативными комментариями, типа: «Им же больно! Тебя нужно засудить», «Чтоб тебя на эту сковородку» и т.д. А кто-то даже написал заявление в полицию.

Между тем Crazy Mommy не понимает, почему раков можно варить живыми в кипящей воде, а мертвых медуз нельзя жарить.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Раков можно, а медузу нальзя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИнструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
14:23 11-07-2020
Инструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
14:17 11-07-2020
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
БердскФото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
14:09 11-07-2020
Фото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
14:04 11-07-2020
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
БердскОпаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
14:01 11-07-2020
Опаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
14:01 11-07-2020
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
БердскГде подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов 1
13:46 11-07-2020
Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов
Как правильно выбирать мороженое без опасных "ешек"? Советы Роспотребнадзора
13:27 11-07-2020
Как правильно выбирать мороженое без опасных
Бердск+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
13:07 11-07-2020
+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте
12:52 11-07-2020
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте