11.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске

14:17 11.07.2020 Фото: Лизы Алерт
0

Поиски продолжают волонтеры отряда «Лиза Алерт». Подросток нуждается в медицинской помощи. Он потерялся 1 июля в районе ТЭЦ-5. С тех пор его считают пропавшим без вести.

Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14 летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
Поиск Олега Иванова продолжается

-Поиск продолжается! Обновлена ориентировка. Помогите найти подростка, — сообщили в в соцсетях поисковой группы «Лиза Алерт».

Пропал Иванов Олег, 14 лет, Новосибирск, Октябрьский район. Мальчик нуждается в медицинской помощи, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный».

1 июля 2020 года около 15 часов несовершеннолетний Иванов Олег со своим отцом приехали на ООТ «ТЭЦ 5» Октябрьского района города Новосибирска. От остановки они направились по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный», где по пути следования им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено, сообщает СК НСО.

Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего. Следователями и следователями-криминалистами СКР осуществляются активные поиски ребенка с проведением осмотров лесных и полевых массивов в месте его пропажи. Расследование уголовного дела продолжается.

Привлечены все возможные силы и средства: добровольцы поисковых отрядов, полиция, спасатели МАСС и АСС, курсанты сибирского спасательного центра МЧС России, отряд специального назначения. В общей сложности более 250 человек. В воздух поднимали вертолет, постоянно работают беспилотные летательные аппараты, выезжают в лес кинологические расчеты. Идет прочес местности и пешком и на квадроциклах; осматриваются заброшенные строения; оповещены все близлежащие СНТ.
За эти дни нами получено множество звонков и свидетельств из разных районов города. Все они проверяются, мы выезжаем на место, смотрим камеры, опрашиваем людей, клеим ориентировки, сообщили в «Лиза Алерт».

Следственное управление СКР по Новосибирской области обращается к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Иванова Олега, сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8(383) 203-57-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Приметы пропавшего: рост 172 см, полного телосложения, волосы темные.

Был одет: темная футболка, клетчатые зеленые шорты, коричневые босоножки.

Нуждается в медицинской помощи, страдает аутизмом.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдется живым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИнструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
14:23 11-07-2020
Инструкция получения прибыли на свалочном бизнесе: кто, как и сколько зарабатывает на мусоре
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
14:17 11-07-2020
Розыск: 10 дней ищут убежавшего от собаки 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирске
БердскФото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
14:09 11-07-2020
Фото: Новый поселок! Из окна выпал рыжик кот. Зовут Рыжий. Помогите найти!
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
14:04 11-07-2020
Ищу владельца автомобиля Мазда 323 белого цвета на казахских номерах 184LYA 09
БердскОпаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
14:01 11-07-2020
Опаньки, фанта: Вода цвета горячего шоколада бежит из крана в домах Бердска. Смотрите видео
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
14:01 11-07-2020
Лишить родительских прав за поджаривание мертвой медузы требуют многодетную блогершу из Новосибирска зоозащитники
БердскГде подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов 1
13:46 11-07-2020
Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов
Как правильно выбирать мороженое без опасных "ешек"? Советы Роспотребнадзора
13:27 11-07-2020
Как правильно выбирать мороженое без опасных
Бердск+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
13:07 11-07-2020
+110 зараженных коронавирусом за сутки на 11 июля в Новосибирской области. Всего выявлено 7153 случая COVID-19
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте
12:52 11-07-2020
Сразу 10 трупов: при попытке спасти тонущего ребенка погибли люди в Египте