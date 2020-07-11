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Признает вину и отрицает наркотики сбивший насмерть журналиста Антона Лучанского в Новосибирске

15:31 11.07.2020 Фото: Википедии
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Обвиняемый Никита Лазьков в суде попросил прощения у родных погибшего, но утверждал, что не находился под воздействием наркотических веществ в момент смертельного ДТП.

Признает вину и отрицает наркотики сбивший насмерть журналиста Антона Лучанского в Новосибирске
Антон Лучанский погиб 30 марта, ему было 45 лет

В Калининском районном суде Новосибирска в пятницу, 10 июля, состоялось первое судебное заседание по делу о гибели журналиста «Вестей» Антона Лучанского. Он погиб под колесами Mercedes 30 марта 2020 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», когда вышел на остановке из трамвая. В преступлении обвиняют 26-летнего Никиту Лазькова.

В начале судебного заседания Лазьков попросил прощения у семьи погибшего: «Я это сделал не специально». Подозреваемый в смертельном ДТП признал свою вину в полном объеме.

Как отметил свидетель со стороны Лазькова Сергей Татаринов, они вместе с обвиняемым двигались со скоростью 70-80 километров в час. Однако в момент наезда Никита Лазьков якобы успел сбросить скорость до 35 километров в час. Также свидетель сообщил, что обвиняемый после ДТП начал сразу же звонить в скорую и не отходил от погибшего.

После допроса Сергей Татаринова в суде зачитали показания водителя трамвая. Он отметил, что скорую помощь вызвали сотрудники Росгвардии. Водитель видел, как Mercedes выскочил из-за трамвая и начал тормозить. Двое других свидетелей рассказали, что сначала услышали удар, а затем звук тормозов.

Также в судебном заседании зачитали показания медицинского освидетельствования. В крови обвиняемого обнаружили наркотическое вещество. Как позже утверждал сам Лазьков, в день ДТП он не употреблял запрещённые вещества и не знает, как «это попало в его организм». Также обвиняемый отметил, что увидел трамвай только после обгона другого автомобиля. В судебном заседании сообщили, что машина, на которой передвигался Лазьков, принадлежит его матери.

Следующее судебное заседание состоится 21 июля.

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