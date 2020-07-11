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Выплату 10 000 рублей за июль от Путина на каждого ребенка получили 99% семей, отрапортовал Минтруд

15:49 11.07.2020 Фото: pixabay.com
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Деньги без каких-либо дополнительных заявлений переведены семьям за 26 млн детей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Но время еще есть до 1 октября.

Выплату 10 000 рублей за июль от Путина на каждого ребенка получили 99% семей, отрапортовал Минтруд
Июльские выплаты по 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату 10 000 рублей за июль от Путина на каждого ребенка получили 99% семей, отрапортовал Минтруд

Выплату 10 000 рублей за июль от Путина на каждого ребенка получили 99% семей, отрапортовал МинтрудВыплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у ПутинаЕщё 196 новостей

По состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 млн детей от 0 до 16 лет, сообщил Минтруд.

Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства. Благодаря этому выплата по 10 тыс. рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки», — рассказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд Российской Федерации использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до 3 лет за период апрель — июнь и единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября. Те семьи, которые имеют право на выплаты, но еще не подали заявление, могут подать заявление дистанционно — через портал Госуслуги. Если семья обращается за средствами после 1 июля, то все причитающиеся выплаты — ежемесячные выплаты на детей от 0 до 3 лет, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет и единовременная выплата от 0 до 16 лет — начисляются родителю единовременно. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», родителей детей, ожидающих повторения выплаты в августе, раскритиковали за попрошайничество.

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