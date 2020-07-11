От коронавируса умерло 11 205 человек в России. 188 — только за последние сутки на 11 июля

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 11 июля.
За последние сутки в России выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 1766 (26,7%), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
2. г. Москва, Московская область 0,3%
3. Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,4%
4. Калининградская область 0,5%
5. Рязанская область, Пензенская область, Костромская область, Республика Дагестан 0,6%
Нарастающим итогом выявлено 720 547 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8378 человек:
Москва – 1002
Нижегородская область – 353
Воронежская область – 345
Московская область – 326
Свердловская область – 306
Ханты-Мансийский АО – 273
Новгородская область – 239
Новосибирская область – 214
Иркутская область – 206
Ростовская область – 194
Ставропольский край – 188
Санкт-Петербург – 181
Калужская область – 147
Приморский край – 139
Волгоградская область – 136
Рязанская область – 135
Челябинская область – 130
Ульяновская область – 127
Алтайский край – 109
Саратовская область – 104
Ярославская область – 99
Республика Дагестан – 99
Кабардино-Балкарская Республика – 93
Оренбургская область – 91
Ивановская область – 86
Белгородская область – 84
Республика Татарстан – 79
Карачаево-Черкесская Республика – 78
Тамбовская область – 77
Брянская область – 72
Республика Саха (Якутия) – 70
Курская область – 66
Хабаровский край – 66
Тверская область – 64
Кировская область – 63
Забайкальский край – 61
Мурманская область – 59
Республика Хакасия – 59
Смоленская область – 58
Самарская область – 58
Тюменская область – 58
Республика Мордовия – 48
Республика Бурятия – 48
Омская область – 45
Республика Башкортостан – 43
Тульская область – 41
Астраханская область – 41
Орловская область – 40
Ямало-Ненецкий автономный округ – 38
Сахалинская область – 38
Липецкая область – 34
Вологодская область – 30
Республика Адыгея – 30
Удмуртская Республика – 29
Томская область – 28
Амурская область – 28
Республика Чувашия – 27
Республика Северная Осетия — Алания – 23
Еврейская автономная область – 22
Костромская область – 21
Камчатский край – 20
Республика Алтай – 19
Пензенская область – 17
Пермский край – 16
Республика Калмыкия – 10
Магаданская область – 10
Республика Крым – 9
Севастополь – 9
Республика Ингушетия – 9
Курганская область – 9
Республика Марий Эл – 8
Чеченская Республика – 2
За весь период выписано по выздоровлению 497 446 человек.
За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом:
Санкт-Петербург – 42
Москва – 29
Красноярский край – 13
Архангельская область – 10
Иркутская область – 7
Нижегородская область – 6
Тульская область – 5
Ростовская область – 5
Воронежская область – 4
Московская область – 4
Пермский край – 4
Ямало-Ненецкий автономный округ – 4
Новосибирская область – 4
Тверская область – 3
Республика Дагестан – 3
Республика Чувашия – 3
Пензенская область – 3
Владимирская область – 2
Мурманская область – 2
Краснодарский край – 2
Ставропольский край – 2
Самарская область – 2
Свердловская область – 2
Калужская область – 1
Костромская область – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1
Кировская область – 1
Оренбургская область – 1
Тюменская область – 1
Республика Тыва – 1
Алтайский край – 1
Кемеровская область – 1
Республика Бурятия – 1
Приморский край – 1
Хабаровский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 11205 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 22,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 320 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тыс. 896 человек.