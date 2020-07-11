От коронавируса умерло 11 205 человек в России. 188 — только за последние сутки на 11 июля

Больше всего летальных исходов за последние 24 часа в Санкт-Петербурге – 42, Москве – 29 и Красноярском крае – 13. Новосибирская область на 15 месте по смертности от COVID-19. Список регионов.

Выявили 6611 новых зараженных COVID-19 за сутки на 11 июля в России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 11 июля.

За последние сутки в России выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 1766 (26,7%), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. г. Москва, Московская область 0,3%

3. Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,4%

4. Калининградская область 0,5%

5. Рязанская область, Пензенская область, Костромская область, Республика Дагестан 0,6%

Нарастающим итогом выявлено 720 547 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8378 человек:

Москва – 1002



Архангельская область – 497Нижегородская область – 353Воронежская область – 345Московская область – 326Свердловская область – 306Ханты-Мансийский АО – 273Новгородская область – 239Новосибирская область – 214Красноярский край – 210Иркутская область – 206Ростовская область – 194Ставропольский край – 188Санкт-Петербург – 181Калужская область – 147Приморский край – 139Волгоградская область – 136Владимирская область – 135Рязанская область – 135Челябинская область – 130Ульяновская область – 127Алтайский край – 109Саратовская область – 104Ярославская область – 99Республика Дагестан – 99Краснодарский край – 94Кабардино-Балкарская Республика – 93Оренбургская область – 91Ивановская область – 86Белгородская область – 84Республика Татарстан – 79Карачаево-Черкесская Республика – 78Тамбовская область – 77Псковская область – 76Брянская область – 72Республика Саха (Якутия) – 70Курская область – 66Хабаровский край – 66Тверская область – 64Кировская область – 63Забайкальский край – 61Республика Коми – 60Мурманская область – 59Республика Хакасия – 59Смоленская область – 58Самарская область – 58Тюменская область – 58Республика Мордовия – 48Республика Бурятия – 48Кемеровская область – 45Омская область – 45Республика Башкортостан – 43Тульская область – 41Астраханская область – 41Орловская область – 40Ямало-Ненецкий автономный округ – 38Сахалинская область – 38Республика Карелия – 36Липецкая область – 34Вологодская область – 30Республика Адыгея – 30Удмуртская Республика – 29Томская область – 28Амурская область – 28Республика Чувашия – 27Калининградская область – 24Республика Северная Осетия — Алания – 23Еврейская автономная область – 22Костромская область – 21Камчатский край – 20Республика Алтай – 19Пензенская область – 17Пермский край – 16Ленинградская область – 10Республика Калмыкия – 10Магаданская область – 10Республика Крым – 9Севастополь – 9Республика Ингушетия – 9Курганская область – 9Республика Марий Эл – 8Республика Тыва – 5Чеченская Республика – 2

За весь период выписано по выздоровлению 497 446 человек.

За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 42

Москва – 29

Красноярский край – 13

Архангельская область – 10



Новгородская область – 7Иркутская область – 7Нижегородская область – 6Тульская область – 5Ростовская область – 5Воронежская область – 4Московская область – 4Пермский край – 4Ханты-Мансийский АО – 4Ямало-Ненецкий автономный округ – 4Новосибирская область – 4Тверская область – 3Республика Дагестан – 3Республика Чувашия – 3Пензенская область – 3Владимирская область – 2Ивановская область – 2Мурманская область – 2Краснодарский край – 2Ставропольский край – 2Самарская область – 2Свердловская область – 2Калужская область – 1Костромская область – 1Ленинградская область – 1Кабардино-Балкарская Республика – 1Кировская область – 1Оренбургская область – 1Тюменская область – 1Республика Тыва – 1Алтайский край – 1Кемеровская область – 1Томская область – 1Республика Бурятия – 1Приморский край – 1Хабаровский край – 1За весь период от коронавируса умерло 11205 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 22,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 320 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тыс. 896 человек.