Ковидный кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?

Выход из кризиса идет по общенациональному плану почти на 4 триллиона рублей. Ожидается, что к росту отечественная экономика сможет вернуться уже в 2021 году.

Экономика России оказалась в непростом положении, только в этом году ВВП может упасть на 6,6%

Пандемия коронавируса и обрушение нефтяных цен погрузили весь мир в кризис. В России они к тому же поставили под угрозу планы по реализации нацпроектов. Умирающий бизнес, падение доходов и рост безработицы вынуждают пересматривать стратегию и направлять средства на поддержку экономики и граждан не в будущем, а здесь и сейчас. Власти задумались о переносе сроков реализации национальных проектов на шесть лет — с 2024-го до 2030 года. От планов улучшения жизни в стране не отказываются, но придется подождать. Увеличение сроков — в материале «Ленты.ру».

Ко дну

Экономика России оказалась в непростом положении, только в этом году ВВП может упасть на 6,6 процента. Власти пытаются сохранять оптимизм и надеются, что страна сможет справиться с возникшими трудностями и выйдет из кризиса с минимальными потерями.

По мнению бывшего зампреда правительства Аркадия Дворковича, который сейчас возглавляет фонд «Сколково», самые тяжелые времена в стране только наступают. «Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», — полагает он. Дворкович повторяет очевидное: сильнее всего удар на себе ощутит малый и средний бизнес.

Согласно подсчетам объединений «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты (ТПП), к концу лета в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка. На биржу труда выйдут около 2,5 миллиона бывших сотрудников таких предприятий. В общей сложности карантин и введенные из-за него ограничения обошлись бизнесу в 3,7 триллиона рублей, и с каждым днем цифра растет.

Наиболее пострадавшие отрасли, куда входят, в том числе, общепит, гостиничный бизнес и туризм, поддерживает государство. Банки выдают компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставляют предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменяются более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году. К началу июля реструктурировано долгов на более чем 2,3 триллиона рублей.

Однако многие игроки рынка не в восторге от господдержки. Они жалуются на большое количество отчетов, которое необходимо предоставлять в разные ведомства. Причем иногда один и тот же документ, но в разной форме, передают почти каждый день. Требования собираются смягчить, но до конкретных действий дело пока не дошло.

Сопутствующие потери

Крушение бизнеса влечет за собой увеличение безработицы. На конец июня без работы из-за коронавируса остались миллионы россиян. В Минэкономразвития говорят о том, что за время пандемии работу приостановили 15 миллионов человек, 680 тысяч из них попали под сокращения. В качестве безработных официально зарегистрировались два миллиона граждан. В скором времени число безработных может вырасти до восьми миллионов.

Согласно недавнему исследованию страховой компании «Росгосстрах Жизнь», доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1 до 44,6 процента. Аналитики сравнивали данные на начало года, когда эпидемия в стране еще не началась, с показателями июня — временем массового снятия карантинных ограничений. Каждый пятый участник опроса объявил о значительном падении доходов во время пандемии, а каждый десятый — о полной потере заработка.

В Кремле этим заявлениям не верят, ссылаясь на методологические просчеты. По официальным данным, уровень бедности в России по итогам 2019 года составил 12,3 процента — доходы ниже прожиточного минимума получали около 18 миллионов граждан. Подсчетами за 2020-й заниматься пока рано.

Новый срок

Глобальный спад ставит под угрозу амбициозные планы российских властей. Сроки исполнения национальных проектов могут перенести на шесть лет — до 2030 года. Инициативу с нацпроектами предложил Владимир Путин в 2018 году, когда в очередной раз вступил в должность президента.

В общенациональный план вошли 13 программ: «Здравоохранение», «Экология», «Наука», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Образование», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Предполагается, что до 2024 года — к окончанию президентского срока — на их реализацию пойдут десятки триллионов рублей.

По президентскому указу, за пять лет (с 2019-го до 2024-й) перед правительством ставится задача кардинально повысить качество жизни в стране, а также вывести Россию в пятерку лидеров по росту экономики. Также властям поручается улучшить демографию, увеличить продолжительность жизни, обеспечить рост доходов и вдвое снизить бедность. В целом по уровню развития Россия должна войти в десятку ведущих стран и догнать Германию. Сейчас, когда Россия оказалась в ситуации, которую сравнивают с дефолтом 1998 года, подобные планы кажутся утопическими.

По оценке Минэкономразвития, падение экономики России в 2020 году составит 4,8 процента, вместо запланированного роста в два процента. Также страну ждет сокращение реальных доходов на 3,8 процента вместо роста на полтора.

На фоне общего спада в правительстве обдумывают возможность скорректировать срок исполнения программ и их продление. «На уровне правительства сейчас обсуждается донастройка нацпроектов с учетом складывающейся в последние месяцы в экономике ситуации», — рассказывают в Минэкономразвития. Сейчас обсуждается продление до 2030-го проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кроме того, в 2021-2022 годах финансирование нацпроектов собираются сократить, в частности, на поддержку малого бизнеса пойдет на 7 миллиардов рублей меньше, чем планировалось.

Жертва обстоятельств

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Одним из нацпроектов, который сильнее других ощутил на себе последствия коронавируса, оказалась «Цифровая экономика». Уже сейчас нарушены сроки крупнейших проектов, среди которых — развитие сетей связи 5G, создание государственной единой облачной платформы, типового автоматизированного рабочего места госслужащего, венчурного фонда поддержки образовательных проектов и другие мероприятия, на которых основано достижение результатов по плану. Скорее всего нацпроект ждет сокращение финансирования. Из проекта «Информационная безопасность» собираются исключить мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 миллиарда рублей.

Луч надежды

Но от ключевых целей шестилетки не отказываются. Речь идет об «обеспечении темпов экономического роста выше мировых и не ниже 3 процентов в год к 2024 году», сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не выше 4 процентов, а также росте инвестиций в основной капитал не ниже 5 процентов к 2024 году. Также в нацпроекты хотят добавить два новых целевых показателя: «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

Власти и ранее признавали, что из-за COVID-19 некоторые госпрограммы не будут реализованы, а свободные средства нужно будет грамотно распределить. В Счетной палате в свою очередь предлагали скорректировать показатели нацпроектов, намекая на продление сроков.

В то же время в пандемии не видят повода для неисполнения нацпроектов вообще. «Наоборот, они стали более востребованными, особенно в целях сохранения жизни, здоровья наших граждан, повышения качества жизни», — утверждает секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Некоторые программы, наоборот, называют драйверами роста. Это касается развития дорожной сети и крупных строек. «Мы продолжим реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автомобильных дорог на Юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью», — говорит Путин. Масштабные стройки оживят производство стройматериалов, автомобильный рынок, доставку продуктов и другие сегменты. Плюс видят и для рынка труда: на стройках смогут найти работу те, кто лишился ее во время пандемии.

Двойной форсаж

Число заболевших постепенно снижается, введенные ограничения снимают. Но главной задачей сейчас остается борьба с COVID-19 и его последствиями для экономики. Выход из кризиса идет по общенациональному плану почти на четыре триллиона рублей. Ожидается, что к росту отечественная экономика сможет вернуться уже в следующем году. Чтобы добиться такого результата, нужно грамотно перераспределить средства.

В целом кризис ставит под угрозу исполнение национальных проектов в заявленный срок, но не отменяет их необходимости. На долгоиграющие планы заложены миллиарды рублей, но эти деньги нужны сейчас: на восстановление экономики и поддержку граждан. Так что скорее всего сроки реализации нацпроектов продлят. Опасность второй волны COVID-19 остается реальной: вакцины от вируса все еще нет. Сейчас насущные проблемы оказываются важнее амбициозных планов, которые можно отложить до лучших времен.