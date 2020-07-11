Доход в 2,3 млн рублей показал за 2018 год глава ПФР Новосибирской области Александр Терепа. Декларации за 2019-й пока нет

Бывший мэр Бердска и действующий депутат заксобрания имеет в собственности автомобиль Тойота Лексус RX350. Пользуется квартирой жены и земельным участком в СНТ. Сделок с имуществом не совершал.

Александр Терепа 10 лет руководит отделением Пенсионного фонда по Новосибирской области

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Новосибирской области Александр Терепа пока не показал свои доходы за 2019 год. На официальном сайте ПФР имеются только сведения за 2018-й.

Судя по опубликованным данным, недвижимости в собственности у Александра Григорьевича нет. Есть в пользовании квартира площадью 229 кв. метров и земельный участок в СНТ площадью 1200 квадратов. Кроме того, глава регионального отделения ПФР имеет легковой автомобиль Тойота Лексус RX350.

Терепа задекларировал годовой доход в размере 2 360 586 рублей. Указано, что никаких сделок с имуществом за отчетный период он не совершал. И если это только зарплата, то можно предположить, что она составляет 197 тыс. рублей в месяц.

Согласно декларации, собственником квартиры является супруга Александра Терепы. Она тоже пользуется дачным участком. Транспортных средств не имеет. Ее годовой доход составил в 2018-м 116 174 рублей.

Напомним, что декларационную компанию продлили из-за коронавируса. Вероятно, вскоре появятся данные о доходе главы областного ПФР за 2019 год. В противном случае это будет являться коррупционным нарушением.

Напомним, что Александр Терепа почти 14 лет был мэром Бердска. Он ушел с поста градоначальника в 2010 году. Сейчас он не только возглавляет региональное отделение Пенсионного фонда, но и является депутатом заксобрания Новосибирской области, членом «Единой России».

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» публиковал сведения о доходах-2019 мэра Бердска Евгения Шестернина и других бердских чиновников.