Доход в 2,3 млн рублей показал за 2018 год глава ПФР Новосибирской области Александр Терепа. Декларации за 2019-й пока нет

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Новосибирской области Александр Терепа пока не показал свои доходы за 2019 год. На официальном сайте ПФР имеются только сведения за 2018-й.
Судя по опубликованным данным, недвижимости в собственности у Александра Григорьевича нет. Есть в пользовании квартира площадью 229 кв. метров и земельный участок в СНТ площадью 1200 квадратов. Кроме того, глава регионального отделения ПФР имеет легковой автомобиль Тойота Лексус RX350.
Терепа задекларировал годовой доход в размере 2 360 586 рублей. Указано, что никаких сделок с имуществом за отчетный период он не совершал. И если это только зарплата, то можно предположить, что она составляет 197 тыс. рублей в месяц.
Согласно декларации, собственником квартиры является супруга Александра Терепы. Она тоже пользуется дачным участком. Транспортных средств не имеет. Ее годовой доход составил в 2018-м 116 174 рублей.
Напомним, что декларационную компанию продлили из-за коронавируса. Вероятно, вскоре появятся данные о доходе главы областного ПФР за 2019 год. В противном случае это будет являться коррупционным нарушением.
Напомним, что Александр Терепа почти 14 лет был мэром Бердска. Он ушел с поста градоначальника в 2010 году. Сейчас он не только возглавляет региональное отделение Пенсионного фонда, но и является депутатом заксобрания Новосибирской области, членом «Единой России».
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» публиковал сведения о доходах-2019 мэра Бердска Евгения Шестернина и других бердских чиновников.