Провал: Отказавшаяся от карантина Швеция не спасла свою экономику

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом

Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона.

По словам исследователя, из-за решения не вводить карантин ради построения всеобщего иммунитета смертность от коронавируса в Швеции оказалась намного выше, чем в соседних скандинавских странах, которые вводили режим ограничений, а также в США, лидирующих по числу заражений и смертей от инфекции в мире. При пересчете числа летальных исходов на миллион жителей оказывается, что ситуация с летальностью в Швеции в шесть раз хуже, чем в Дании, в семь раз хуже, чем в Финляндии, в 12 раз хуже, чем в Норвегии, и на 40 процентов хуже, чем в США.

При этом королевство фактически не получило никаких экономических выгод от отсутствия карантина. По оценке шведского центробанка, ВВП страны по итогам 2020 года потеряет 4,5 процента, уровень безработицы в стране уже поднялся до 9 процентов в мае с 7,1 в марте. Для сравнения, власти Дании ожидают, что экономика страны в текущем году упадет на 4,1 процента, а безработица вырастет с 4,1 до 5,6 процента.

Как пояснил Киркегор, причиной экономического спада в Швеции стала зависимость страны от международной торговли. Несмотря на отсутствие карантина, шведская промышленность остановилась вместе с предприятиями в других странах из-за нарушения цепочек поставок, что было предсказуемо с самого начала.