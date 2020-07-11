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У Алибасова плохо с головой: Врачи диагностировали психоз на последней стадии алкоголизма

17:06 11.07.2020 Фото: Википедии
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В психиатрической клинике 73-летний продюсер пробудет до августа, а затем уедет в Калининград на реабилитацию на два года.

У Алибасова плохо с головой: Врачи диагностировали психоз на последней стадии алкоголизма
У Алибасова обнаружили необратимые нарушения коры головного мозга

У продюсера Бари Алибасова обнаружили необратимые нарушения коры головного мозга. Об этом заявил его сын, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Врачи диагностировали психоз на последней стадии алкоголизма. В психиатрической клинике 73-летний продюсер пробудет до августа, а затем уедет в Калининград на реабилитацию на два года. По словам его сына, медики поставили продюсеру диагноз «корсаковский психоз», возникающий обычно у больных хроническим алкоголизмом.

В конце июня сообщалось, что Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую из-за амнестического синдрома, спровоцированного употреблением алкоголя. Это состояние характеризуется расстройством памяти, при котором пациент помнит, что происходило раньше, но при этом может не запомнить текущие события.

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