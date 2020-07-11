Куда массово скупают авиабилеты российские туристы? В антирейтинге Забайкалье и Хакасия

Лидерами по восстановлению спроса на авиаперелеты стали Калужская область, Крым и Татарстан, а также Башкирия и Калининград.

Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам

Российские туристы на фоне пандемии коронавируса массово скупили авиабилеты по трем маршрутам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для путешественников Biletix.

Лидерами по восстановлению спроса на авиаперелеты стали Калужская область, Крым и Татарстан — рост объема бронирования билетов на самолеты за июнь вырос на 57, 49 и 38 процентов соответственно. Вдобавок ведущие позиции заняли Башкортостан (37 процентов) и Калининградская область (30).

Кроме того, стало известно, что в антирейтинге оказались Забайкальский край, Хакасия, Приморский край, а также Томская и Пензенская области — количество бронирований составило минус 86, 78, 76, 76 и 74 процента соответственно.