11.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Куда массово скупают авиабилеты российские туристы? В антирейтинге Забайкалье и Хакасия

17:45 11.07.2020 Фото: pexels
0

Лидерами по восстановлению спроса на авиаперелеты стали Калужская область, Крым и Татарстан, а также Башкирия и Калининград.

Куда массово скупают авиабилеты российские туристы? В антирейтинге Забайкалье и Хакасия
Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам

Российские туристы на фоне пандемии коронавируса массово скупили авиабилеты по трем маршрутам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для путешественников Biletix.

Лидерами по восстановлению спроса на авиаперелеты стали Калужская область, Крым и Татарстан — рост объема бронирования билетов на самолеты за июнь вырос на 57, 49 и 38 процентов соответственно. Вдобавок ведущие позиции заняли Башкортостан (37 процентов) и Калининградская область (30).

Кроме того, стало известно, что в антирейтинге оказались Забайкальский край, Хакасия, Приморский край, а также Томская и Пензенская области — количество бронирований составило минус 86, 78, 76, 76 и 74 процента соответственно.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда полетели бы вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Труп пролежал две недели в квартире и протек кровью к соседям снизу в Челябинске
18:45 11-07-2020
Труп пролежал две недели в квартире и протек кровью к соседям снизу в Челябинске
БердскКто заплатит за справку о задолженности по коммуналке 1125 рублей в Бердске? 1
18:31 11-07-2020
Кто заплатит за справку о задолженности по коммуналке 1125 рублей в Бердске?
БердскРазорвало иномарку в смертельном ДТП под Бердском. Фото с места смерти двоих
18:17 11-07-2020
Разорвало иномарку в смертельном ДТП под Бердском. Фото с места смерти двоих
Шашлык и борщевик: За что оштрафуют дачников в 2020 году
18:05 11-07-2020
Шашлык и борщевик: За что оштрафуют дачников в 2020 году
Разгадала причину гибели группы Дятлова в 1959 году на Урале Генпрокуратура
17:53 11-07-2020
Разгадала причину гибели группы Дятлова в 1959 году на Урале Генпрокуратура
Куда массово скупают авиабилеты российские туристы? В антирейтинге Забайкалье и Хакасия
17:45 11-07-2020
Куда массово скупают авиабилеты российские туристы? В антирейтинге Забайкалье и Хакасия
Рассекретили заброшенную Half-Life 3 с лицом Фрэнка Шелдона у героя G-Man
17:36 11-07-2020
Рассекретили заброшенную Half-Life 3 с лицом Фрэнка Шелдона у героя G-Man
Где в России бушует COVID-19? Список регионов 2
17:28 11-07-2020
Где в России бушует COVID-19? Список регионов
Скончались от COVID-19 свыше 562 тыс. человек на планете за три месяца
17:17 11-07-2020
Скончались от COVID-19 свыше 562 тыс. человек на планете за три месяца
У Алибасова плохо с головой: Врачи диагностировали психоз на последней стадии алкоголизма
17:06 11-07-2020
У Алибасова плохо с головой: Врачи диагностировали психоз на последней стадии алкоголизма