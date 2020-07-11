Разгадала причину гибели группы Дятлова в 1959 году на Урале Генпрокуратура

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», заключил эксперт.

Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. Генпрокуратура назвала причину гибели группы

Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.

Как сообщил журналистам замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку, после того, как покинули ее.

«Группа ушла на 50 метров (от палатки — Прим. ред), и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно <…> Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50», — пояснил Курьяков.

По его словам, сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится.

Потеряв палатку, туристы спустились дальше, разожгли костер. Потом они попытались вернуться и найти ее, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов, добавил Курьяков.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — цитирует РИА Новости.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, и привлекут специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Курьяков отметил, что документов, собранных в рамках уголовного дела в 1959 году, оказалось достаточно, чтобы «наиболее вероятно» определить причину происшедшего с туристами на перевале Дятлова.