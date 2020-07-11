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Кто заплатит за справку о задолженности по коммуналке 1125 рублей в Бердске?

18:31 11.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Пока такие бумаги КБУ выдает бесплатно, но тариф уже установлен. Цена справки зависит о того, будет ли выезжать инспектор для контрольной сверки показаний счетчиков.

Кто заплатит за справку о задолженности по коммуналке 1125 рублей в Бердске?
Справка без выезда для сверки прибора учета будет стоить 241 рубль

Мэр Бердска Евгений Шестернин постановлением от 8 июля установил тарифы на ряд услуг, которые оказывает населению муниципальный Комбинат бытовых услуг. Речь идет о справке, касающейся задолженности бердчан за услуги ЖКХ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» .

Так, судя по тексту постановления, сверка данных по лицевому счету и предоставление пакета документов отныне стоит 241 рубль. А справки о задолженности за коммунальные услуги физическому лицу (со снятием контрольных показаний) обойдется в 1125 рублей. В стоимость услуги входит НДС в размере 20%.

Такие справки необходимы, например, в случае продажи или обмена квартиры. Управляющие компании тоже берут за них деньги.

За получением справки, как и по другим вопросам, можно сейчас можно обращаться в КБУ онлайн — через интернет-приемную, заполнить контактные данные, кратко описать суть вопроса, при необходимости прикрепить документы.

Заявление оперативно поступает в абонентский отдел и будет рассмотрено в сжатые сроки, ответ придет абоненту по указанным контактным данным, сообщается на сайте Комбината.

Как уточнила замдиректора по экономике и финансам Анна Куликова, пока справки КБУ выдает бесплатно. В 241 рубль оценена справка без выезда инспектора, когда нет необходимости снимать показания счетчиков.

— Более дорогостоящая услуга — когда требуется снятие контрольных показаний и выезд инспектора. Это в том случае, если у человека есть задолженность, он не передавал показания приборов учета свыше 6 месяцев. Тогда справка будет стоить для него 1125 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Комбината, отметив, что о том, когда за справки придется платить, КБУ сообщит дополнительно, в том числе через местные СМИ.

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От редакции

Вы исправно платите за коммуналку?

Аноним, 11 июля 2020 19:52
у КБУ есть справка, что бы выдавать справку для сверки данных по лицевому счету!

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