Труп пролежал две недели в квартире и протек кровью к соседям снизу в Челябинске

Жидкость с потолка начала капать на обеденный стол и пол. От ЖЭКа поступило предложение звонить в полицию по поводу вскрытиях квартиры этажом выше. Как поступать в такой ситуации?

«К нам протекла соседка»: челябинцы обнаружили мертвое тело, трупный запах и кровавые следы на потолке

9 июля челябинцы обнаружили в одном из домов по улице Красных Пилотов неприятный трупный запах. Как рассказывает челябинка Юлия, ситуация произошла с ее подругой.

— Проснувшись утром, почувствовали неприятный запах в квартире. Подумали, что от жары что-то испортилось. Сделали уборку, проветрили помещение. Источник так и не нашли, а «аромат» начал усиливаться, — сообщает девушка.

После неприятного запаха на потолке начали появляться «прозрачно-красные пятна» и капли. Тогда челябинцы решили позвонить в ЖЭК.

— Жидкость с потолка начала капать на обеденный стол и пол. От ЖЭКа поступило предложение звонить в полицию по поводу вскрытиях квартиры этажом выше.

После этого, как рассказывают жильцы квартиры, они начали звонить по всем номерам от 112 до Курчатовского РУВД. Но трубку никто не взял. Тогда было принято решение поехать самостоятельно в Курчатовский РУВД, чтобы подать заявление.

— Спустя некоторое время на вызов приехал участковый. Пока нас не было, запах в квартире усилился. Слова нашего участкового: «Основание для вскрытия квартиры не нахожу. Трупного запаха не ощущаю. Скорее всего, протёк холодильник». В такой ситуации мы оказались в первый раз. Что делать дальше — мы не знали. В обоих инстанциях нам отказали в помощи, — рассказывает девушка.

Спустя сутки челябинцам все же удалось вызвать полицию, так как запах распространился уже на весь подъезд. Прибывший наряд решил вскрыть квартиру.

— Вскрыв дверь, на полу в коридоре был обнаружен труп бабушки 1944 г.р. (уточнили в найденных документах), которая по предполагаемой информации скончалась ещё около двух недель назад.

В такой ситуации оказались жильцы в одной из квартир Челябинска.

Как поступать в такой ситуации

Что делать если вы обнаружили признаки умершего соседа? Куда обращаться? На эти вопросы ответил 31tv.ru адвокат Андрей Воробьев.

Если у человека есть знакомые или родственники, которые его посещают или созваниваются с ним, то в случае его смерти они смогут своевременно обнаружить труп умершего. Предпринять меры по его вывозу из квартиры и захоронению. Иначе дела обстоят с одинокими людьми, за которыми никто не ухаживает и не присматривает.

Решение вопроса по вывозу трупа и устранению запаха и следов, может стать серьезной проблемой для соседей. Что делать, если вы обнаружили едкий гнилостный запах или кровавые (черно-бурые) следы на потолке?

Первое, что должны сделать в данном случае, это набрать номер экстренных служб 112 либо 102. Можно набрать городской номер дежурной части районного отдела полиции, но, как показывает практика, на него не всегда отвечают.

Второе, если звонки не увенчались успехом и к вам не приехали, то следует лично обратиться в отдел полиции соответствующего района. Настаивайте на экстренном приеме заявления.

Если сотрудники полиции на месте происшествия отказались вскрывать квартиру, а ситуация усугубляется, снова звоните 102. Либо на горячую линию ГУ МВД по Челябинской области 8(351) 268-85-94.

Полиция имеет право проникать в жилую квартиру, в том числе для установления обстоятельств несчастного случая со взломом дверей (статья 15 ФЗ «О полиции»).

К сожалению, данную проблему кроме «заинтересованных» граждан решать никто не будет. При этом вскрывать чужую квартиру самостоятельно запрещено. Поэтому повторяем первый или второй шаг до вскрытия квартиры и решения вопроса. Звонить в управляющую компанию, скорее всего, бесполезно. Они ничего не смогут сделают в связи с отсутствием правомочий.

Если сосед или соседка умер давно, то, помимо неприятного запаха, могут возникнуть и другие серьезные проблемы. Так, например, протекание трупной жидкости сквозь межэтажные перекрытия. Тут вам помогут профессиональные клининговые службы, которые устранят последствия данных неприятностей.

Здесь два варианта: либо самостоятельно вызвать специалистов, которые проведут чистку, либо обратиться с заявлением в Управляющую компанию. Также можно обратиться в Администрацию города, чтобы те не допустили безответственного отношения управляющей компании. Кроме того, если они являются собственниками квартиры, то на них будет лежать обязанность по соблюдению санитарно-гигиенических требований (статья 17 Жилищного кодекса).

Если вы все же решите сделать за свой счет мероприятия по чистке, то возмещать стоимость ремонта и дезинфекции межэтажных перекрытий будут наследники умершего. Если родственников и наследников нет, то это будет делать Администрация города как собственник имущества.