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12 июля 2020 — Петров день: чествуют святых апостолов Петра и Павла. Что обязательно нужно сделать в этот большой праздник?

22:22 11.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки. Люди устраивали обетные угощения — накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить.

12 июля 2020 Петров день: чествуют святых апостолов Петра и Павла. Что обязательно нужно сделать в этот большой праздник?
В Петров день было принято умываться водой из трех ключей

Петров день, Петры-Павлы

12 июля
Дата по старому стилю: 29 июня.

Этот день на Руси был большим праздником — чествовали сразу двух апостолов — Петра и Павла.

Святой Петр был одним из 12 апостолов — учеников Иисуса Христа. Он родился в семье простого рыбака. Сначала его звали Симоном, а имя Петр (в переводе с греческого — «камень») возникло от прозвища Кифа, которое ему дал Иисус и которое тоже означало «камень», но уже на арамейском. В ученики Христос призвал Петра вместе с братом Андреем, тоже рыбаком. По преданию, Иисус сказал им: «Идите за мной, и я вас сделаю ловцами человеков». Петр был участником и свидетелем многих значимых событий: именно он пожелал идти по воде, именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. Петра принято считать первым Папой Римским и основателем христианской церкви.

Апостол Павел, память которого тоже отмечают в этот день, не входил в число 12 апостолов, а в юности участвовал в гонениях на иудеев. Однако, когда он встретил воскресшего Иисуса Христа, то поверил в единого Бога. Павел создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Его послания составляют значительную часть Нового завета.

Хотя биографии двух апостолов мало пересекаются, в сознании российского народа они всегда вместе — в празднике «Петры-Павлы», а также во многих географических и топографических названиях (Петропавловская крепость, Петропавловск-Камчатский).

В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки. Люди устраивали обетные угощения — накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить. На пиршества приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников. В некоторых местах была традиция тещам приносить для зятьев сыр, а зятьям — принародно угощать тещ лакомствами. Крестные же дарили своим крестникам пшеничные пироги.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.

Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла, а иногда даже именуется Рыболовом. Рыбаки молились ему об удаче, просили дать подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети.

Петров праздник был также днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую «петровскую дань». Практически во всех крупных городах и селах проходили петровские торги.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».

Именины в этот день
Григорий, Павел, Петр

Источник: https://www.calend.ru

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От редакции

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Человек, 11 июля 2020 23:37
В дохристианской Руси издревле в этот день отмечали День снопа Велеса. Но помнит ли кто об этой традиции наших славянских предков? А 19-го июля например, будет отмечаться Летнее Макошье, или Летние Мокриды. 22-го Летняя Перуница. А 29-го наступит Чуров День, или праздник предков. А закончится июль Макошиной пятницей, Днём Богини Макоши. Вот такие и некоторые другие праздники отмечали наши предки в этот летний месяц. И думаю, русский народ имеет право помнить и знать свои исконные традиции и обряды.

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