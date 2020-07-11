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Мы в застое. Политических решений не принимается, мы стоим, заявил Кудрин

22:31 11.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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По его словам, начиная с 90-х годов XX века экономика России выросла всего на 30 процентов — по мировым меркам это очень мало. По его словам, основной причиной торможения экономики стало «непроведение достаточных структурных институциональных реформ».

Мы в застое. Политических решений не принимается, мы стоим, заявил Кудрин
По его словам, основной причиной торможения экономики стало «непроведение достаточных структурных институциональных реформ

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

Он отметил, что, поскольку России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимо на один процент ВВП увеличить госрасходы на науку и образование и на столько же — на здравоохранение.

Кроме того, требуется реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.

«Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое», — заявил Кудрин.

По его словам, основной причиной торможения экономики стало «непроведение достаточных структурных институциональных реформ».

«Если сбудется официальный прогноз этого года, и спад экономики составит около пяти процентов ВВП, то за эти последние десять лет, включая последний год, средний рост нашей экономики будет всего один процент ВВП. Это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли», — сказал Кудрин.
По его словам, начиная с 90-х годов XX века экономика России выросла всего на 30 процентов — по мировым меркам это очень мало.
«Россия, конечно, может расти и на три — пять процентов (в год. — Прим. ред.)», — заключил глава Счетной палаты.

Источник: РИА Новости

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