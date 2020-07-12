Самоизоляция: нужна ли справка от врача о COVID-19 при въезде в Новосибирскую область?

Роспотребнадзор ответил на самые частые вопросы тех, кто хочет въехать в регион. А если вы прилетели из-за границы — то с 1 июля 2020 года вам нужно проходить 14-дневный карантин?

Обязательное соблюдение масочного режима на территории Новосибирской области введено Постановлением Губернатора Новосибирской области от 11 мая 2020 года № 75

Вопрос: Еду из Москвы к родственникам в Алтайский край, нужно ли будет проходить «карантин» в Новосибирске? Нужны ли справки о сдаче анализа на COVID-2019?

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 01.06.2020 № 404-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п» требование об обязательной 14-дневной изоляции, отменено для граждан, прибывающих, начиная с 01.06.2020 из г. Москва, Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия).

Для граждан, прибывающих из-за границы, требование об обязательной изоляции пока сохраняется.



Ограничительных мер для граждан, прибывающих из других регионов и городов РФ, в НСО не вводилось.С нормативными правовыми актами Алтайского края, регулирующими ограничительные мероприятия в отношении прибывающих граждан в связи с распространением COVID-19, Вы можете ознакомиться на сайте правительства данного субъекта РФ.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, если еду из Кемеровской области в Новосибирскую, нужно ли оформлять какую-то справку или документ? Как я понимаю, граница Новосибирской области открыта, я же смогу попасть в город?

Ограничительные меры (обязательная изоляция – «карантин») к гражданам, прибывающим из других регионов и городов Российской Федерации, в Новосибирскую область не применяются. Для въезда никаких справок не требуется.

В Новосибирской области продолжает действовать «масочный» режим, т.е. необходимо использовать средства защиты дыхания (гигиеническую маску) в общественных местах (магазины, общественный транспорт, такси и т.д.)

Вопрос: 07.06.2020 мне было отказано в покупке в магазине «Пятерочка», потому что была без маски. Правомерно ли это?

В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, большое практическое значение имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в числе которых и такая важная профилактическая мера как ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа.

Учитывая данный фактор, на уровне высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, исходя из сложившейся на их территории эпидемиологической ситуации, в числе вводимых ограничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах (в частности, при посещении торговых объектов, в общественном транспорте и т.п.). Обязательное соблюдение масочного режима на территории Новосибирской области введено Постановлением Губернатора Новосибирской области от 11 мая 2020 года № 75 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области».

Так как принят в установленном порядке нормативно правовой акт, возлагающий на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности.

Таким образом, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кроме того в соответствии с письмом Минпромторга России от 11.05.2020 N ЕВ-32091/15 «О Методических рекомендациях Минпромторга России в случаях введения режима обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации» в случае введения на территории субъекта Российской Федерации режима обязательного ношения СИЗ при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ, представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

При этом граждане, являющиеся одновременно потребителями-участниками отношений, регулируемых нормами законодательства о защите прав потребителей, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, включая торговые объекты, как элемента введенных в установленном порядке правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вопрос: Через интернет ресурс (авиа кассы) Тикетс.ру приобрел авиабилет с вылетом из Новосибирска в Симферополь (стыковка в Москве) на 25-е мая. Билет приобретался заранее, оплата с карты виза (карата принадлежит моей матери). Авиакомпания отменила рейс, предложив замену на 30-е мая, я отказался так как меня эта дата не устраивает. Контрагент (у которого приобретался билет) предлагает замену авиабилета на другую дату с доплатой 5000 рублей. Денежные средства отказываются возвращать, я услугу не получил. Как вернуть деньги или заставить контрагента/авиакомпанию без доплат обменять билет?

Пунктом 227 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82, установлено, что вынужденным отказом пассажира от перевозки признается отказ в случае отмены или задержки рейса, указанного в билете.

При этом провозная плата подлежит возврату в полном объеме (независимо от тарифа).

В сложившейся ситуации Вы вправе предъявить перевозчику письменную претензию (в случае если таковая не предъявлялась), с требованием вернуть уплаченные денежные средства в полном объеме, направив по адресу места нахождения перевозчика или вручив должностному лицу под подпись.

При отказе перевозчика в удовлетворении Ваших требований Вы вправе обратиться в суд, который будет оценивать обоснованность соответствующего требования (ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно с ч. 3 ст. 30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия.

Вместе с тем, согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» суд не вправе возвратить исковое заявление, содержащее требование к перевозчику пассажира, которое подано по правилам подсудности, установленным для исков о защите прав потребителей, в соответствии с которыми потребитель вправе предъявить иск по месту своего жительства или пребывания, либо по месту заключения или исполнения договора, либо по месту нахождения организации (ее филиала или представительства).

В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 2300-1) и п.п. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав. Кроме того, в соответствии со ст. 15 Закона № 2300-1 потребитель при наличии вины ответчика за нарушение его прав вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера-возмещения имущественного вреда.

Вопрос: Куда и как написать заявление? Заказала товар на сайте, оплатила переводом с карты на карту, товар не получила. Несколько дней статус товара был отправлен. Теперь по ссылке никуда не могу зайти и посмотреть.

В сфере электронной торговли Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон), урегулирована деятельность информационных посредников — владельца агрегатора, под которым понимается лицо (организация независимо от организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель), являющиеся владельцем сайта и (или) страниц сайта в сети «Интернет» (далее — Агрегатор).

Агрегатор, на основе заключенных с продавцами (индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами) договоров размещает на своем сайте товары, предлагаемые к продаже продавцами. Оплата потребителем товара (на условиях и по цене, размещаемых в сети Интернет) указывает о договоре купли- продаже, заключенном потребителем с продавцом в устном порядке.

За надлежащее исполнение такого договора ответственность несет продавец, который обязан доставить потребителю товар, в сроки, установленные договором (в информации, доведенной до сведения потребителя на сайте в сети Интернет (принадлежащем Агрегатору либо продавцу, в случае если последний действует не прибегая к услугам Агрегатора).

Если срок доставки товара не установлен (невозможно его определить), то согласно ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, товар должен быть доставлен по требованию потребителя, предъявленному продавцу, в течение 7 дней. За нарушение срока передачи товара, установленного договором, законом, потребитель вправе требовать возврата денег, уплаченных за товар, уплаты неустойки в размере 1,5% цены предварительной оплаты товара за каждый день просрочки, а также возмещения убытков, компенсации морального вреда (ст. ст. 15, 23.1 Закона).

Вне зависимости от того, кому принадлежит сайт, на котором размещено предложение о продаже товара (его описание) и продавец и Агрегатор обязаны разместить сведения о себе (наименование и место нахождение). Кроме того, Агрегатор также обязан довести до сведения потребителя информацию о продавце. Следует иметь в виду, что в случае неисполнения продавцом договора купли — продажи, потребитель вправе предъявить требование о возврате суммы произведенной им предварительной оплаты товара Агрегатору, которое подлежит удовлетворению течение десяти календарных дней со дня его предъявления (п. 2.2 ст. 12 Закона).

Обнаруженное Вами отсутствие доступа к сайту Агрегатора или продавца не освобождает их от ответственности по удовлетворению заявленных Вами требований, установленных Законом, которые, по общему правилу направляются в письменной форме с доказательством вручения ответчику. В том случае, если Вы не располагаете информацией о продавце, Агрегаторе, Вы вправе предъявить требования, в связи с недоставкой товара, лицу, указанному в документе, подтверждающем оплату Вами товара. Таким документом может являться выписка из Банка с Вашего банковского счета об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебетовых и кредитовых операций и т.п При неудовлетворении заявленных Вами требований или их нерассмотрении, защита нарушенного права осуществляется исключительно судом.