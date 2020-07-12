12.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Коронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда «исчезли» 14 400 простыней?

20:08 12.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
8 9

Что закупала горбольница с марта по июль 2020 года? Как оказалось, кислорода и перчаток купили меньше, чем в 2019 году. А вот на нетканый материал потратили аж 76 тыс. рублей. С 1 апреля не было куплено ни одного набора масок, халатов и защитных костюмов.

Коронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда исчезли 14 400 простыней?
Что закупает БЦГБ в период коронавируса и сколько простыней нужно больнице
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Коронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда исчезли 14 400 простыней?

Как проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалистыКоронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда «исчезли» 14 400 простыней?Ещё 54 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.ВопросыКак проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалистыКоронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда «исчезли» 14 400 простыней?Ещё 1731 новостей

Объявление режима самоизоляции и повышенной готовности значительно изменило работу больниц, в частности, ЦГБ Бердска. Изменились в том числе и закупки и их объем в частности. Начиная с 1 апреля по 9 июля 2020 года горбольница потратила 6 371 954 рубля на нужды, так или иначе касающиеся коронавируса или обеспечения индивидуальной защиты.

В эту цифру входит закупка одноразовых перчаток, шприцов и игл для них, закупка нетканого полотна для медицинских масок, сжиженный кислород для аппаратов ИВЛ, расходники для лабораторий, выполняющих анализ крови и пробирки для того же.

Самой впечатляющей цифрой, значительно превышающей прошлогодние показатели по закупкам, стали расходники для лабораторий. На них администрацией больницы было потрачено за три месяца более 3 миллионов рублей, а если учитывать затраты на пробирки – 3,5 миллиона.

Вероятно, эта цифра связана со значительным увеличением лабораторных тестов в результате коронавируса и регулярных анализов пациентов и врачей. Сумма в 1,519 млн рублей, потраченная больницей на катетеры, шприцы и иглы для шприцов, является достаточно стандартной, ведь и иглы, и шприцы индивидуальны для каждого пациента и выбрасываются после одноразового использования. Несмотря на повышенную нагрузку весной и летом 2020 года на пульмонологическое отделение, в целом нагрузка на бердскую центральную городскую больницу повысилась не настолько ощутимо, чтобы испытывать нехватку игл.

Однако на нехватку наборов для катетеризации жалуются пациенты ЦГБ Бердска: вероятно, это можно объяснить небольшим объемом закупки катетеров. Месяц назад БЦГБ получила 100 катетеров кратковременного использования, и, вероятно, в пульмонологическом отделении с большим количеством тяжелых пациентов, нуждающихся в капельницах, этого количества не хватает.

По статистике закупок ясно выделяется, какие товары на сегодняшний день поставляются в больницы Бердска через министерство здравоохранения, а какие до сих пор самостоятельно закупаются больницей. Так, например, очевидно, что медицинские маски, как и защитные костюмы, поступают в БЦГБ через региональный Минздрав: за период с 1 апреля не было закуплено ни одного набора масок, халатов (за исключением хирургических) и защитных костюмов. Тем не менее, горбольница купила нетканое полотно на 76 тысяч рублей: в медицине оно идет или на маски, или на простыни. Может, больнице уже не хватает масок, присланных минздравом?

Одноразовых перчаток было приобретено за период с начала 2020 года на сумму в полмиллиона, а это значительно меньше стандартной суммы. Так, например, в 2019 году БЦГБ приобрела одноразовые медицинские перчатки на сумму более 3,5 миллионов рублей, что в 7 раз больше, чем сегодняшний показатель.

Также, очевидно, Минздрав отвечает за обеспечение больницы сжиженным кислородом – в этом году его цена составила 627 962 рубля, тогда как в 2019 году его было куплено в два раза больше, а в 2018 цена сжиженного кислорода для больницы дошла почти до 1 млн рублей. Тогда почему, несмотря на обеспечение больницы масками, защитными костюмами, кислородом и одноразовыми перчатками БЦГБ вынуждена закупать их дополнительно?

На все это ЦГБ Бердска потратило более 6 миллионов рублей, хотя в целом траты по больнице за трехмесячный период значительно выше: в статистику от «Курьер. Среда. Бердск» не попала покупка лекарств и продуктов питания, из которых позже в кухнях больниц готовят еду для стационарных пациентов, а также то оборудование для лабораторных анализов, которое никак не относится к заражению новой коронавирусной инфекцией.

Отдельного внимания заслуживает закупка простынь: уже три пациента пульмонологического отделения Бердской ЦГБ жалуются на то, что простыни не меняются более, чем 3 недели подряд. Один из пациентов также рассказывает, что медсестра заявила об отсутствии простыней в пульмонологии – тогда где же они? 9 июня городская больница закупила простыней за 100 тысяч рублей, при том что максимальная сумма контракта почти доходила до 200 тысяч. На эти деньги БЦГБ получила 14 400 штук простыней. Их обещалась поставить организация «Апика-Мед» в течение 5 дней с объявления ЦГБ о заявке.

Мнение читателей
2
6
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чего не хватает в БЦГБ?

Аноним, 10 июля 2020 11:20
НВР:
Фантастического варианта событий, что кто-то пойдёт против системы и всё сделает как надо. Реалистичный, как всегда, инопланетяне добавят чего не хватает.
Аноним, 10 июля 2020 14:24
Вот и широкое поле для проверки прокуратуры... Не знаю, по мне так попахивает коррупцией и в немалых размерах!
Машка, 10 июля 2020 16:18
Какие маски? На всю ночную смену 10 штук выдают на 3 человека.
Аноним, 10 июля 2020 23:01
А где гуманитарная помощь на 1 млн, которую получили из Китая? Фотогафировались все, радовались такому подарку, ну и где всё это, там и градусник без контактные. Прокуратура может проверить где эта гуманитарная помощь? Курьер тоже может задать этот вопрос главному врачу и нашему мэру?
Аноним, 10 июля 2020 23:48
На иглах экономят, их промывают и используют много раз.
Когда сдаете кровь обратите внимание что иглы и шприцы лежат уже открытыми.
AlexAm, 11 июля 2020 09:16
Если это не вброс, то это уголовное преступление!
Фрося, 11 июля 2020 15:21
Совсем ку-ку чтоли? Ещё скажите что одной иглой троим людям берут кровь
Аноним, 11 июля 2020 16:52
Вы что такое говорите, ни кто не будет брать одной иглой у нескольких пациентов? На это ни кто даже ради экономии не пойдёт

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стала известна причина смерти невесты на собственной свадьбе в ресторане Москвы. Все в шоке
21:17 12-07-2020
Стала известна причина смерти невесты на собственной свадьбе в ресторане Москвы. Все в шоке
Пена схлынет: Путин не связывает с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной
21:09 12-07-2020
Пена схлынет: Путин не связывает с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной
БердскКак проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты 7
20:45 12-07-2020
Как проверяет ужасы пульмонологии ЦГБ Бердска прокурор Роман Сивак: Привлечены специалисты
Бердск"Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!": называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе 58
20:40 12-07-2020
БердскКоронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда "исчезли" 14 400 простыней? 8
20:08 12-07-2020
Коронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда
Скончалась невеста во время свадебного банкета в ресторане Москвы 3
18:14 12-07-2020
Скончалась невеста во время свадебного банкета в ресторане Москвы
БердскКто прославляет Бердск в Википедии? И в ком из 24 героев она сомневается? 2
18:12 12-07-2020
Кто прославляет Бердск в Википедии? И в ком из 24 героев она сомневается?
Бердск"Голос говорит в моей голове": О побочных действиях лечения COVID-19 мефлохином рассказал пациент из Бердска. История из первых уст 13
18:10 12-07-2020
БердскВ белом сарафане вышла замуж 18-летняя Жасмин за железнодорожника в Бердске 9
18:09 12-07-2020
В белом сарафане вышла замуж 18-летняя Жасмин за железнодорожника в Бердске
БердскГде подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов 3
18:06 12-07-2020
Где подписаться против строительства мусорной свалки у кладбища Бердска? Список адресов