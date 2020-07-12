Коронавирусные траты: на что ЦГБ Бердска потратила 6,3 млн рублей и куда «исчезли» 14 400 простыней?

Что закупала горбольница с марта по июль 2020 года? Как оказалось, кислорода и перчаток купили меньше, чем в 2019 году. А вот на нетканый материал потратили аж 76 тыс. рублей. С 1 апреля не было куплено ни одного набора масок, халатов и защитных костюмов.

Что закупает БЦГБ в период коронавируса и сколько простыней нужно больнице

Объявление режима самоизоляции и повышенной готовности значительно изменило работу больниц, в частности, ЦГБ Бердска. Изменились в том числе и закупки и их объем в частности. Начиная с 1 апреля по 9 июля 2020 года горбольница потратила 6 371 954 рубля на нужды, так или иначе касающиеся коронавируса или обеспечения индивидуальной защиты.

В эту цифру входит закупка одноразовых перчаток, шприцов и игл для них, закупка нетканого полотна для медицинских масок, сжиженный кислород для аппаратов ИВЛ, расходники для лабораторий, выполняющих анализ крови и пробирки для того же.

Самой впечатляющей цифрой, значительно превышающей прошлогодние показатели по закупкам, стали расходники для лабораторий. На них администрацией больницы было потрачено за три месяца более 3 миллионов рублей, а если учитывать затраты на пробирки – 3,5 миллиона.

Вероятно, эта цифра связана со значительным увеличением лабораторных тестов в результате коронавируса и регулярных анализов пациентов и врачей. Сумма в 1,519 млн рублей, потраченная больницей на катетеры, шприцы и иглы для шприцов, является достаточно стандартной, ведь и иглы, и шприцы индивидуальны для каждого пациента и выбрасываются после одноразового использования. Несмотря на повышенную нагрузку весной и летом 2020 года на пульмонологическое отделение, в целом нагрузка на бердскую центральную городскую больницу повысилась не настолько ощутимо, чтобы испытывать нехватку игл.

Однако на нехватку наборов для катетеризации жалуются пациенты ЦГБ Бердска: вероятно, это можно объяснить небольшим объемом закупки катетеров. Месяц назад БЦГБ получила 100 катетеров кратковременного использования, и, вероятно, в пульмонологическом отделении с большим количеством тяжелых пациентов, нуждающихся в капельницах, этого количества не хватает.

По статистике закупок ясно выделяется, какие товары на сегодняшний день поставляются в больницы Бердска через министерство здравоохранения, а какие до сих пор самостоятельно закупаются больницей. Так, например, очевидно, что медицинские маски, как и защитные костюмы, поступают в БЦГБ через региональный Минздрав: за период с 1 апреля не было закуплено ни одного набора масок, халатов (за исключением хирургических) и защитных костюмов. Тем не менее, горбольница купила нетканое полотно на 76 тысяч рублей: в медицине оно идет или на маски, или на простыни. Может, больнице уже не хватает масок, присланных минздравом?

Одноразовых перчаток было приобретено за период с начала 2020 года на сумму в полмиллиона, а это значительно меньше стандартной суммы. Так, например, в 2019 году БЦГБ приобрела одноразовые медицинские перчатки на сумму более 3,5 миллионов рублей, что в 7 раз больше, чем сегодняшний показатель.

Также, очевидно, Минздрав отвечает за обеспечение больницы сжиженным кислородом – в этом году его цена составила 627 962 рубля, тогда как в 2019 году его было куплено в два раза больше, а в 2018 цена сжиженного кислорода для больницы дошла почти до 1 млн рублей. Тогда почему, несмотря на обеспечение больницы масками, защитными костюмами, кислородом и одноразовыми перчатками БЦГБ вынуждена закупать их дополнительно?

На все это ЦГБ Бердска потратило более 6 миллионов рублей, хотя в целом траты по больнице за трехмесячный период значительно выше: в статистику от «Курьер. Среда. Бердск» не попала покупка лекарств и продуктов питания, из которых позже в кухнях больниц готовят еду для стационарных пациентов, а также то оборудование для лабораторных анализов, которое никак не относится к заражению новой коронавирусной инфекцией.

Отдельного внимания заслуживает закупка простынь: уже три пациента пульмонологического отделения Бердской ЦГБ жалуются на то, что простыни не меняются более, чем 3 недели подряд. Один из пациентов также рассказывает, что медсестра заявила об отсутствии простыней в пульмонологии – тогда где же они? 9 июня городская больница закупила простыней за 100 тысяч рублей, при том что максимальная сумма контракта почти доходила до 200 тысяч. На эти деньги БЦГБ получила 14 400 штук простыней. Их обещалась поставить организация «Апика-Мед» в течение 5 дней с объявления ЦГБ о заявке.