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Гигантский смерч вышел на берег с Азовского моря под Анапой. Люди в ужасе убегали

17:55 12.07.2020 Фото: скрин
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Все произошло в станице Голубицкая, что под Анапой 9 июля. Отдыхающие, снимая природное явление на видео, еле унесли свои ноги.

Гигантский смерч вышел на берег с Азовского моря под Анапой. Люди в ужасе убегали
Смерч в Голубицкой напугал отдыхающих

Смерч внезапно вышел на берег 9 июля. Все произошло в станице Голубицкая, что под Анапой, сообщает в Инстаграме @sochi_online_2.0.

Водяной вихрь сперва находился над морем, но в какой-то момент начал своё движение к берегу.

Отдыхающие, снимая природное явление на видео, еле унесли свои ноги.

@sochi_online_2.0 собрал несколько самых интересных видео в один IGTV — специально для подписчиков.

Источник — @sochi_online_2.0.

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⠀ ⠀ Все произошло в станице #Голубицкая, что под Анапой. Водяной вихрь сперва находился над морем, но в какой-то момент начал своё движение к берегу. ⠀ Отдыхающие, снимая природное явление на видео, еле унесли свои ноги ⠀ Собрали несколько самых интересных видео в один IGTV — специально для подписчиков @sochi_online_2.0 ⠀ : @aleksandrovapolina73, @margo_rita_margarito4ka, @romanovaliliana1958, @jdzin82, @batt_denis, &elenalevicheva. ⠀ #sochi_online

Публикация от СОЧИ АДЛЕР КРАСНАЯ ПОЛЯНА (@sochi_online_2.0)

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От редакции

Как вам ураган?

Аноним, 10 июля 2020 11:32
Между анапой и сочи почти 300 км,так все таки где станица? Под анапой я точно такой не знаю
Аноним, 10 июля 2020 15:44
НВР:
Голубицкая это Азовское море,под Темрюком географическое положение
Аноним, 10 июля 2020 17:18
НВР:
Ужасно!!!
Аноним, 10 июля 2020 18:26
НВР:
При приближающемся смерче и урагане нельзя вот так стоять и смотреть, что будет дальше. Надо как можно быстрее уносить ноги и прятаться в безопасном месте, например в большом кирпичном или блочном доме. С такого дома максимум может только крышу сорвать, но дом, если построен качественно, вас защитит.
Сергей, 11 июля 2020 19:46
Блогерам можно!!!!!
Аноним, 11 июля 2020 00:29
НВР:
Интересно и страшно
Аноним, 11 июля 2020 01:26
НВР:
Ужас
Татьяна, 11 июля 2020 01:34
В Сочи не было смерча, просто шторм был
Аноним, 11 июля 2020 01:57
НВР:
Ужас
Людмила, 11 июля 2020 02:00
НВР:
Перестали люди понимать , что это смертельно! Смех и просмотр , когда надо бежать сломя голову !
Аноним, 11 июля 2020 03:32
НВР:
Страшный
Аноним, 11 июля 2020 07:42
НВР:
Ужасно и страшно
Аноним, 11 июля 2020 09:49
У людей напрочь отсутствует инстинкт самосохранения
Петя, 11 июля 2020 12:05
Откуда в Анапе Азовское море?! )))))))
назарик, 11 июля 2020 12:32
В Анапе нет, в Голубицкой есть
Аноним, 11 июля 2020 12:05
Это вообще-то под Темрюком. На Азовском море, а Анапа на Черном.
Аноним, 11 июля 2020 13:24
НВР:
Автор учите географию
Андрей, 11 июля 2020 13:33
НВР:
Станица Голубиная, что под Анапой)))) Журналисты, вы хоть карту иногда открывайте, чтобы не писать чушь
назарик, 11 июля 2020 13:41
если вы не заметили - такая подпись сделана у источника информации в инстаграме: "Станица Голубицкая под Анапой"
Аноним, 11 июля 2020 14:09
НВР:
Впечатляет,редко такое увидишь у нас
Иван, 11 июля 2020 16:40
Каждый год вот такие новости....в Анапе, под Анапой. Начинаешь разбираться там и близко Анапы нет. А статья с Инстаграмм аккаунта Сочи. Меньше народу в Анапе-больше в Сочи
Аноним, 11 июля 2020 18:00
Нам русским это всё пофиг!!!:
Аноним, 11 июля 2020 18:26
НВР:
Голубицкая не под Анапой, а возле Темрюка, почему всегда все переводят на Анапу от голубицкой до неё 60км!
Аноним, 11 июля 2020 19:10
прикол
Аноним, 11 июля 2020 20:00
НВР:
Голубицкая находится в Темрюкском районе. Это автору для справки
Аноним, 11 июля 2020 22:45
НВР:
Москали учитите географию. А то знаете только МКАД И Москва сити
Аноним, 11 июля 2020 23:40
Хохлобот, научись писать правильно по-русски, прежде чем влезать сюда со своими комментариями.
Аноним, 11 июля 2020 23:05
Автор чуть попутал моря, голубицкая это азовское море, а Анапа это чёрное море и станица голубицкая совсем не по Анапой! Жути нагнали на ровном месте, только бы написать чего нибудь.
Аноним, 12 июля 2020 00:27
НВР:
Интересно, красиво!
Усамчик, 12 июля 2020 08:00
НВР:слабовато даже никого не зацепило экшена мало, ниочем>:o
Аноним, 12 июля 2020 17:12
Под Анапойа чего же не в Подмосковье, эта станица в километрах 80 находится от Анапы

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