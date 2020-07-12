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«Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!»: называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе

20:40 12.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Читатели «Курьер. Среда. Бердск» выступают против начисления стимулирующих выплат от президента Путина за август. Но не все.

Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!: называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе
Читатели выступают против августовских выплат
Сюжет: Все пособия Путина
Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!: называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе

«Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!»: называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августеВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?Ещё 200 новостей

О выплатах в 10 000 рублей от Путина на август мечтают родители по всей России. Все еще неизвестно точно, будут ли начислены стимулирующие выплаты за август, но матери и отцы готовы уже глотки рвать за пришедшуюся по вкусу «десятку», которая может значительно облегчить бюджет.

— Поддержка неплохая. Отложили деньги за июнь и июль, они у нас, так сказать, целевые. К школе можно будет собрать ребенка, не опустошая семейный бюджет. Ещё и на верхнюю одежду к зиме останется, — говорят родители в комментариях в «Курьер. Среда. Бердск». Большинство рассчитывают на августовскую выплату именно потому, что денег на сборы детей в школу уже не осталось.

— Детей в школу собрать, — отвечает Аноним на вопрос, куда он потратит августовские выплаты, если они придут. Как сообщает другой читатель «Курьер. Среда», рабочие тетради для ребенка во второй класс стоят 4 тысячи рублей, а на двоих детей выйдет все 8 – как тут без стимулирующих выплат от президента?

Но если желающие получить «десятку» от Путина являются молчаливым большинством, то некоторые читатели буквально пышут своей яростью:

— Да что уж там мелочиться, может, на постоянную ввести поддержку семей с детьми? Поправки же поддержали, теперь заживем, — язвительно сообщает аноним.

— Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте! – возмущается пользователь Вованыч.

Действительно, не слишком ли на многое рассчитывают матери и отцы в Бердске? Уже 20.000 рублей было выплачено на каждого ребенка от 3 до 16 лет, а дети от 0 до 3 получили суммарно 72 тысячи рублей, по 36 за одного. Отдельные читатели газеты «Курьер. Среда. Бердск» уверены: эта халява так долго продолжаться не может. К тому же в крови у некоторых играет зависть. Детям от 16 до 18 лет пособия от президента так и не выдали, и, вероятно, уже не выдадут: президент неоднократно закрывал глаза на желание родителей получить дополнительное пособие.

— Это вообще… насколько ж надо наплевать на других. Люди, вы что такие наглые? Родители детей, которые родились до 11.05.2004г и сейчас такие же подростки, как и ваши дети, ничего не могут добиться, а вам все мало????? – возмущается в комментариях Екатерина.

Но отсутствие выплат для детей от 16 до 18 лет – не единственное, что волнует граждан, выступающих против августовских выплат. Некоторые из них задаются вопросом, за какие деньги выплачивается по 10 000 каждому ребенку – будет ли в результате инфляция, возьмут ли эти деньги со строительства дорог или повысят налоги.

— Весь банкет за наши деньги . Только на этом празднике жизни мы лишние. Жрать и пить будут другие, а остальные только для статистики. Осточертело все это. Не лучше 90-х даже хуже, потому что прав у нас меньше. Противно смотреть на эти лоснящиеся морды во власти и политике от низу до верху, — отвечает Аноним на сайте «Курьер. Среда. Бердск»

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От редакции

Нужно ли выплатить 10 000 за август?

Аноним, 10 июля 2020 12:03
НВР:
Обязательно!
Лана, 10 июля 2020 12:30
Какие же Вы - люди, все таки, злые...Ну почему искренне не порадоваться за тех, кто получил поддержку? Или все рожают детей только ради выплат? Можно бесконечно плеваться ядовитой слюной и рассуждать о справедливости, а можно просто быть чуточку добрее. Всем здоровья, любви и мира!!!
Лена, 11 июля 2020 04:56
Мадам, послушайте! ))) никто не завидует Вам, которые получили... это Вы говорите про тех, кто не получил много чего )) А если вы говорите про завидущую ядовитость, то Вы просто боитесь, что если выплатят остальным, то Вам меньше достанется. Чужих детей легче в пандемию отправить на работу... чем себя, лучше 35 летний папашка с мамашкой на диване полежат - пособия поимеют на себя, да еще и на детей своих ))) да и будем без 10000 р. А Вы уже не сможете! Пацанам в Армию идти через год или через 2 и долг нужно отдать стране, которая ему ничего не должна...страааанно!))) Мы своих 16 сами прокоорми, НО В ПАНДЕМИЮ СЫНА НА РАБОТУ НЕ ПУЩУ!!! яя
Аноним, 10 июля 2020 12:43
НВР:
Возврат налогов родителям,почему бы и нет.Только ЗА
Аноним, 10 июля 2020 12:47
НВР:
Обезательно они не помишают
Евгений, 10 июля 2020 12:47
Завидуют, наверное. Не стоит забывать, что все выплаты произведены с целью поддержки граждан в сложный период. Многие потеряли работу и доход.
Аноним, 10 июля 2020 22:10
парадокс в том. что доходы потеряли взрослые. а деньги выплатили детям...
возьмем. к примеру. меня и мою подругу
моей организации запретили работать в апреле-мае-июне
я потеряла работу и доход - в сложный период государство мне не чем не помогло
моя подруга много лет не работает и дохода не имеет. ее муж работу не потерял - доходы их не уменьшились- но они получили выплаты на двоих детей
и таких примеров сколько угодно - родители доходов не теряли. а выплаты получили
бездетные или родители выросших детей доходы потеряли - но не чего не получили
если бы выплаты получили родители. которые потеряли доходы- было бы справедливо...а так раздали всем подряд - детям самокатов накупили. а бездетные последнюю корку хлеба доедают
Аноним, 10 июля 2020 13:28
А сколько рабочих рук нужно в Бердске. Зайдите на сайт Работа-Бердск.
Аноним, 10 июля 2020 13:51
НВР:
Да
Аноним, 10 июля 2020 14:14
НВР:
Да нужно. ( и 16летним я думаю дадут)напрямую писали ВВ.Путину в кремль,чтоб обратил внимание на 16 летних они тоже с 15 летними в одном классе.Я думаю что главно командующий решит этот вопрос
Аноним, 10 июля 2020 15:31
То есть, по вашему, без этого письма он не видел ничего и не знал, что дети от 16 до 18 еще учатся, а не работают????
Аноним, 10 июля 2020 15:00
У меня дочь 16лет работает для себя чтоб купить себе всё к школе.Да потому что такое в Москве воспитание.Не хотят ничего, а родители им в этом потакают.
Евгений, 10 июля 2020 15:17
Почему как выплата, то сразу президентская? Нет никаких денег государевых? Есть только деньги налогоплательщиков.
Аноним, 10 июля 2020 16:33
Это из резервного фонда
Пилот, 10 июля 2020 16:01
Не... это вряд ли.
Обнулился уже. Хватит с вас.
Аноним, 10 июля 2020 17:10
НВР:
Нет
Получают большенство тех кто даже и не работал,а сейчас кайфуют и бухают
аноним, 10 июля 2020 18:16
Т.е. по вашему, больше половины семей с детьми это тунеядцы и бухарики?
Аноним, 10 июля 2020 17:13
Паразита не накормишь, сколько ему не плати.
Нуждающимся помочь нужно обязательно, иначе могут погибнуть. Кормить все подряд - растлевать самых слабых в моральном плане.
Помоги тунеядцу и услышишь в ответ только "дай, дай, дай". Отбирая у тех кто работает не покладая рук - бить им по рукам, давать тем, кто не заработал - поощрять паразитов.
Аноним, 10 июля 2020 17:15
"Не лучше 90-х даже хуже, потому что прав у нас меньше. Противно смотреть на эти лоснящиеся морды во власти и политике от низу до верху..." Наконец, народ начал прозревать и понимать суть правящего режима!
Аноним, 10 июля 2020 17:16
Дочери 17.Ну вот нисколько жаба не давит,что за люди радуйтесь.Хоть кому то что то прилетело
Аноним, 10 июля 2020 17:25
НВР:
Деньги нужны для детей в августе , чтобы собрать их в школу
Олеся, 12 июля 2020 11:24
А вы за два месяца на 20 000 или 40 000 не смогли собрать их в школу? Элементарно канцелярию купить и рабочие тетради заказать
Аноним, 10 июля 2020 17:28
НВР:
Да роботы нет и двое детей а как жить
Аноним, 11 июля 2020 14:05
Работы полно, особенно летом. Просто ваша аристократическая попа привыкла сидеть в мягком и удобном, и получать за это вдвое больше чем работяги, идите подсобником или грузчиком, какие проблемы?
Аноним, 11 июля 2020 14:27
Какая там "аристократическая"? Там "академиев не кончали"...
Аноним, 10 июля 2020 17:28
НВР:
Конечно
Пип, 10 июля 2020 18:02
А сколько мамочек на страницах этого сайта говорили, что выплачены деньги пойдут на подготовку к школе? Одна! Остальные планшеты, Алтай и дельфинарий. А сейчас ноют, что собрать в школу не на что. За эти 20 тысяч на каждого, вполне можно это было сделать. У меня двое детей. На 40 тысяч, полученных, я планирую одеть детей и собрать к школе. А не трачу эти деньги на путешествия и развлекуху
Аноним, 10 июля 2020 18:31
А если бы не было этих сорока,как бы одевал?
Аноним, 10 июля 2020 18:41
НВР:
Да нужна у меня их 7 и попробуй собери в школу и в садике а цены бешаные свет газ повышаются аш 2 раза в год
Анна автоледи, 10 июля 2020 18:45
Да вы что, какая же это халява? Нет ничего постыдного в выплатах от государства. Посмотрите на это под другим углом. Получив эти деньги, люди не отправят их в офшоры, а понесут в наши же магазины, сферу услуг и т.д. То есть в экономику России. Бизнес получит дополнительную выручку. Государство налоги. И гражданам приятно. Всем хорошо! На это и расчет!
Аноним, 11 июля 2020 14:16
Анна, полностью с вами согласен! В связи с катастрофическим положение покупательной способности в стране эти деньги помогут всем,люди смогут купить необходимые товары, бизнес останется наплаву и сохранит рабочие места. Еще бы до конца года продлили закрытие границ, чтобы люди не вывозили деньги во всякие Турции и Таиланды, глядишь экономика бы начала восстанавливаться.
Анон, 10 июля 2020 19:12
НВР:
Нет. Нельзя было и предыдущие платить. Нужно было сделать налоговый возврат(если не хватает тогда доплатить). Таким образом те кто работает(или не работает) нелегально ничего не получат. Всякие "цыгане" и.т.п. которые на детей положили обламаются. Ну или не давать деньги, а выдать субсидии ЖКХ\ипотека и талоны(ввести ук статью за продажу талона или его производных) на определенные категории(без марок) продуктов с правом реализации в любом магазине.
Ольга, 11 июля 2020 01:18
Полностью с Вами согласна!! Надо было просто выдать талоны на продукты и всё!! А разбрасываться деньгами направо и на лево в нашей нищей стране это расточительство!
Аноним, 10 июля 2020 21:52
140$,обсуждаем месяц...стыд то какой.
Аноним, 10 июля 2020 22:18
Было бы хорошо, если дали в августе поддержка к школе очень хорошая была.
Аноним, 10 июля 2020 23:44
НВР:
Конечно нужно,поддержка очень хорошая
Ольга, 11 июля 2020 01:02
Нет,нет и нет !!!Считаю,что выплаты должны были получить только малоимущие семьи и семьи ,где кто то из родителей или оба потеряли работу! Зачем В.В Путин раздает деньги всем подряд?? Во время пандемии многие семьи никак не пострадали,моя соседка постоянно мне говорит:" уже и не знаю куда девать"путинские"деньги",другая соседка хочет на эти деньги заменить балкон на ПВХ,третья делает ремонт и меняет мебель и т д ,т е деньги пошли не на детей,а на свои личные расходы.И еще вопрос к В.В Путину,почему вы решили,что "пострадали" только семьи с детьми,хотя многие никак на самом деле и не пострадали,почему нет выплат простым гражданам хотя бы по 5000 руб? Этих детей просто завалили деньгами,а родители их тратят на свои нужды!Мы в 90-е годы больше потерь понесли,только что то нам никто ничего не компенсирует,даже выплаты по вкладам 1991 годов заморожены уже 11 лет!! Хватит разбрасываться нашими общими деньгами! ВР:
Аноним, 11 июля 2020 09:49
Ага малообеспеченым только !у нас много малообеспеченных живут лучше чем ,,обеспеченные ,, Просто у них зарплата не официальная вот и всё!Пример знакомая получает 75000 р ,а зп официально 9000 р ,вот и получает как мало обеспеченная !А ты плати налоги с зп ,и помогай мало обеспеченным !!! К слову у меня зп 26000 официально и столько же получаю, и мы не проходим! Я конечно не про всех ,но таких очень много !!! Не справедливо, есть семьи кто действительно нуждается.
Аноним, 11 июля 2020 01:31
НВР:
нет
Даш, 11 июля 2020 02:18
Господи.. прям разбогатели все на 10 тыс в месяц. Ожирели все не знают куда бежать...
Аноним, 11 июля 2020 03:32
НВР:
нужно
Наталья, 11 июля 2020 03:37
Нужна конечно поддержка от государства. Но бездумно раздавать деньги, это безумие. В нашей стране столько алкашни, которые на эти «детские»деньги пир устроили, ужас. А есть категория людей принципиально не работающая... они только и ждут подачек от государства... все пороги по отбили в соцзащите. Честнее было бы отменить на это время налоговые вычеты для работающих граждан всех категорий. А тем кто без работы остался в налоговую, за возвратом ранее уплаченных налогов. А вообще Уважаемые! идите работать официально и зарабатывайте на своих детей. Работы на hh тьма, было бы желание...
Аноним, 11 июля 2020 05:27
НВР:
Да!!Безусловно!!!
Аноним, 11 июля 2020 09:58
НВР:
Да обязательно. Тем более если обучения будет опять дистанционное у многих нет компьютера
Олеся, 12 июля 2020 12:37
На 10 000 комп не купишь...только максимум планшет
Аноним, 11 июля 2020 10:10
Что за дебил может быть против,только тот у кого нет детей!А скоро учебный год,нужно в школу собирать,я думаю от государства не убудет,а пользу принесут!
Олеся, 12 июля 2020 11:27
А за два месяца не могли собрать? на 10000 или 20 000 Элементарно канцелярию купить и рабочие тетради заказать
Аноним, 11 июля 2020 14:43
НВР: да, конечно в августе перед школой
Аноним, 11 июля 2020 14:59
НВР:
Конечно же нужно
Аноним, 11 июля 2020 15:00
Да когда в семье семеро детей это хорошая поддержка

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