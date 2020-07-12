«Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!»: называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе

О выплатах в 10 000 рублей от Путина на август мечтают родители по всей России. Все еще неизвестно точно, будут ли начислены стимулирующие выплаты за август, но матери и отцы готовы уже глотки рвать за пришедшуюся по вкусу «десятку», которая может значительно облегчить бюджет.
— Поддержка неплохая. Отложили деньги за июнь и июль, они у нас, так сказать, целевые. К школе можно будет собрать ребенка, не опустошая семейный бюджет. Ещё и на верхнюю одежду к зиме останется, — говорят родители в комментариях в «Курьер. Среда. Бердск». Большинство рассчитывают на августовскую выплату именно потому, что денег на сборы детей в школу уже не осталось.
— Детей в школу собрать, — отвечает Аноним на вопрос, куда он потратит августовские выплаты, если они придут. Как сообщает другой читатель «Курьер. Среда», рабочие тетради для ребенка во второй класс стоят 4 тысячи рублей, а на двоих детей выйдет все 8 – как тут без стимулирующих выплат от президента?
Но если желающие получить «десятку» от Путина являются молчаливым большинством, то некоторые читатели буквально пышут своей яростью:
— Да что уж там мелочиться, может, на постоянную ввести поддержку семей с детьми? Поправки же поддержали, теперь заживем, — язвительно сообщает аноним.
— Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте! – возмущается пользователь Вованыч.
Действительно, не слишком ли на многое рассчитывают матери и отцы в Бердске? Уже 20.000 рублей было выплачено на каждого ребенка от 3 до 16 лет, а дети от 0 до 3 получили суммарно 72 тысячи рублей, по 36 за одного. Отдельные читатели газеты «Курьер. Среда. Бердск» уверены: эта халява так долго продолжаться не может. К тому же в крови у некоторых играет зависть. Детям от 16 до 18 лет пособия от президента так и не выдали, и, вероятно, уже не выдадут: президент неоднократно закрывал глаза на желание родителей получить дополнительное пособие.
— Это вообще… насколько ж надо наплевать на других. Люди, вы что такие наглые? Родители детей, которые родились до 11.05.2004г и сейчас такие же подростки, как и ваши дети, ничего не могут добиться, а вам все мало????? – возмущается в комментариях Екатерина.
Но отсутствие выплат для детей от 16 до 18 лет – не единственное, что волнует граждан, выступающих против августовских выплат. Некоторые из них задаются вопросом, за какие деньги выплачивается по 10 000 каждому ребенку – будет ли в результате инфляция, возьмут ли эти деньги со строительства дорог или повысят налоги.
— Весь банкет за наши деньги . Только на этом празднике жизни мы лишние. Жрать и пить будут другие, а остальные только для статистики. Осточертело все это. Не лучше 90-х даже хуже, потому что прав у нас меньше. Противно смотреть на эти лоснящиеся морды во власти и политике от низу до верху, — отвечает Аноним на сайте «Курьер. Среда. Бердск»
Обязательно!
Возврат налогов родителям,почему бы и нет.Только ЗА
Обезательно они не помишают
возьмем. к примеру. меня и мою подругу
моей организации запретили работать в апреле-мае-июне
я потеряла работу и доход - в сложный период государство мне не чем не помогло
моя подруга много лет не работает и дохода не имеет. ее муж работу не потерял - доходы их не уменьшились- но они получили выплаты на двоих детей
и таких примеров сколько угодно - родители доходов не теряли. а выплаты получили
бездетные или родители выросших детей доходы потеряли - но не чего не получили
если бы выплаты получили родители. которые потеряли доходы- было бы справедливо...а так раздали всем подряд - детям самокатов накупили. а бездетные последнюю корку хлеба доедают
Да
Да нужно. ( и 16летним я думаю дадут)напрямую писали ВВ.Путину в кремль,чтоб обратил внимание на 16 летних они тоже с 15 летними в одном классе.Я думаю что главно командующий решит этот вопрос
Обнулился уже. Хватит с вас.
Нет
Получают большенство тех кто даже и не работал,а сейчас кайфуют и бухают
Нуждающимся помочь нужно обязательно, иначе могут погибнуть. Кормить все подряд - растлевать самых слабых в моральном плане.
Помоги тунеядцу и услышишь в ответ только "дай, дай, дай". Отбирая у тех кто работает не покладая рук - бить им по рукам, давать тем, кто не заработал - поощрять паразитов.
Деньги нужны для детей в августе , чтобы собрать их в школу
Да роботы нет и двое детей а как жить
Конечно
Да нужна у меня их 7 и попробуй собери в школу и в садике а цены бешаные свет газ повышаются аш 2 раза в год
Нет. Нельзя было и предыдущие платить. Нужно было сделать налоговый возврат(если не хватает тогда доплатить). Таким образом те кто работает(или не работает) нелегально ничего не получат. Всякие "цыгане" и.т.п. которые на детей положили обламаются. Ну или не давать деньги, а выдать субсидии ЖКХ\ипотека и талоны(ввести ук статью за продажу талона или его производных) на определенные категории(без марок) продуктов с правом реализации в любом магазине.
Конечно нужно,поддержка очень хорошая
нет
нужно
Да!!Безусловно!!!
Да обязательно. Тем более если обучения будет опять дистанционное у многих нет компьютера
Конечно же нужно