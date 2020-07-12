Кто стрелял ночью в Бердске?

Выстрелы в посёлке Боровой 00.40.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Выстрелы в посёлке Боровой 00.40.

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