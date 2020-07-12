Влетел в стоящий КамАЗ и погиб водитель «Лады Калина» из Подмосковья в ДТП на трассе «Иртыш» под Новосибирском

Легковушка средь бела дня врезалась в большегруз на участке дорожного ремонта в Убинском районе. 42-летний водитель скончался на месте.

Пассажиров в «Ладе» не было

В Убинском районе в субботу вечером произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

11 июля в 18.50 на 1233-м км автодороги Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Лада Калина» 1978 года рождения, следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, стоящим в попутном направлении на участке проведения дорожно-ремонтных работ.

В результате ДТП водитель «Лады», житель Московской области, от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиров в автомобиле не было.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины ДТП.