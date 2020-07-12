Нового зараженного COVID-19 выявили в Бердске за сутки на 12 июля. Всего 132 больных

Выздоровели от коронавируса 107 бердчан. Анализы на определение коронавирусной инфекции за последние 24 часа не брали в Бердске.

Статистика коронавируса в Бердске продолжает расти

По данным оперативного штаба, на 12 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 177 жителей города с подозрением на коронавирус. Из низ 34 ребенка. По постановлению Роспотрбнадзора наблюдают за 176 бердчан, сам обратился — 1.

Взято под наблюдение за последние 24 часа еще 17 человек, сняты с учета 9.

Выздоровевших и выписанных за все время пандемии в Бердске 107 пациентов. Анализы на определение коронавирусной инфекции за последние сутки не брали в Бердске.

За последние сутки в Бердске выявлен 1 новый зараженных COVID-19. Всего в городе зарегистрирован 132 случая инфицирования коронавирусом.