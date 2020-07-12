Дожди при +27 градусах ожидаются в Бердске 12 июля

Осадки вероятны во второй половине воскресенья. Будет облачно и безветренно. В понедельник, 13 июля, с утра зарядят дожди, обещают синоптики.

С утра 12 июля жителям Бердска вполне можно отправиться на пляж

По данным Западно-Сибирского УГМС в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.

Ветер западный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, днем +26, +31°C.

В Бердске 12 июля ожидается переменная облачность и почти штиль. Дождь возможен вечером и в ночь на понедельник. Воздух в воскресенье прогреется до +27 градусов.

В понедельник в Бердске похолодает до +21 и дождь зарядит с самого утра.