Коронавирус бьет антирекорды: Мир накрыла вторая волна пандемии?

Зафиксирован рекордный суточный прирост — 228 тыс. человек. Больше всего новых случаев выявляют в США, Бразилии, Индии и ЮАР. В странах, которые начали снимать ограничения, вновь начался рост заболеваемости.

Пандемия коронавируса ставит антирекорды. Можно ли говорить о второй волне?

Коронавирус ставит антирекорды. Начиная с середины июня в мире почти каждый день фиксировали более 150 тысяч случаев заражения, а 10 июля коронавирусом заразились 228 тысяч человек. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Ранее в ВОЗ заявляли, что пандемия ускоряется.

Больше всего новых случаев выявляют в США, Бразилии, Индии и ЮАР. На эти страны приходится больше 75% всех заражений.

И хотя в Европе и Восточной Азии распространение COVID-19 замедлилось, в ВОЗ заявили, что в целом по миру коронавирус заражает все больше людей.

Из-за того, что антитела к вирусу сохраняются в организме около трех месяцев, а у некоторых они не вырабатываются вовсе, эксперты все чаще начинают говорить о второй волне пандемии.

Все представления о второй волне связаны с испанкой, говорят специалисты Центра доказательной медицины Оксфордского университета. Тогда было три фазы, и самой смертоносной оказалась вторая. Однако пока нет данных о том, как поведет себя COVID-19, говорит эпидемиолог, руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова Сергей Киселев:

«То, что обсуждается, вообще, это такие идеи, которые основаны на предыдущем опыте человечества, на известных вирусах, на тех вирусах, с которыми люди сталкивались. Тот же самый коронавирус — четыре вида, которыми человечество постоянно болеет, там нет волн, человечество болеет постоянно. Он никакой не сезонный, без всяких волн, где-то, как-то наблюдаются его вспышки и так далее. Происходят сезонные вспышки гриппа того или иного штамма. Что будет с данным вирусом, никто не знает».

В странах, которые уже было начали снимать ограничения, сейчас вновь начался рост заболеваемости.

В Израиле после спада числа зараженных до минимума — новый рост, и притом рекордный с начала эпидемии, более тысячи человек за сутки. Сейчас там вернули часть ограничений и приостановили работу бизнеса. То же самое происходит в Южной Корее, Иране, Молдавии. Локальные вспышки фиксируют в Китае, Новой Зеландии и ряде других стран.

Пессимизм ученых вызывает и то, что до сих пор не удалось существенно продвинуться в лечении коронавируса.

Как установили эксперты Института здоровья Фуджита в Японии, лекарства на основе фавипиравира оказались не слишком эффективными. В России на основе фавипиравира разработаны лекарства «Коронавир», авифавир и арепливир. Минздрав говорил об их эффективности в 90%.

В июне лекарства поставили в больницы 35 регионов России и в Белоруссию. О том, насколько существенно продвинулась медицина в лечении COVID-19, говорит кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков:

«На сегодняшний день высокоэффективных противовирусных препаратов, специфических против коронавирусной инфекции, действительно нет. Пока из всех остается ремдесивир и, возможно, определенный тип интерферона, и то он под вопросом.

Самые первые эффективные вакцины, я думаю, мы увидим на рынке не раньше начала следующего года, может быть, в начале весны, в марте следующего года.

Почему? Потому что стадия клинических исследований занимает довольно много времени, и то я сейчас говорю о довольно сжатом режиме проведения этих клинических исследований. Опять же в каких-то странах, например в Китае и, возможно, России, мы увидим вакцину раньше, но надо понимать, что мы увидим препарат недоисследованный, по которому мы не будем знать точно ни о его эффективности и не будем гарантированно уверены в его безопасности».

ВОЗ сообщила, что проводит клинические испытания еще нескольких препаратов. Вакцина от коронавируса тоже активно разрабатывается. В августе — сентябре российскими регуляторами будет одобрена одна из вакцин. Испытания проводят на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России и в гражданском Сеченовском медуниверситете.

В Минобороны рассказали, что испытания вакцины подходят к завершению — 13 июля добровольцам сделают вторую инъекцию для закрепления иммунитета и увеличения его продолжительности, передает bfm.ru.