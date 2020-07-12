Правила выплаты в 6 018,5 рублей ежемесячно на детей от 3 до 7 лет в Новосибирске, Бердске, Искитиме

Минтруд Новосибирской области ответил на самые важные вопросы: Нужно ли родителю, подавшему заявление, иметь ту же прописку, что и ребенку? Кому назначается выплата в беззаявительном порядке? Кому положена?

Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области (за второй квартал 2019 года — 11 738,00 рублей)

1. Какими документами регламентируется выплата?

На территории Новосибирской области в соответствии с Законом № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей» и постановлением Правительства Новосибирской области от 20.04.2020 № 128-п «О порядке и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» (далее – Постановление).

2. Кому положена выплата, её размер?



Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области (за второй квартал 2019 года — 11 738,00 рублей).Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составляет 6 018,5 рублей.

3. С какого периода предоставляется выплата и сколько месяцев выплачивается?

Ежемесячная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения 8 лет. Ежемесячная выплата назначается на срок 12 месяцев со дня обращения за ее назначением. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

Например: ребенок родился 1 сентября 2019 года, за назначением выплаты родители обратились 1 июня 2020 года, в таком случае выплата будет назначена с 1 января 2020 года и в июле семья получит пособие за 6 месяцев – с января по июнь (включительно) и далее будет получать выплату ежемесячно до 1 июня 2021 года.

По истечении 12 месяцев родителям нужно будет снова подать заявление для получения выплаты в следующем периоде, и так до достижения ребенком 8 лет.

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году — за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.



Начиная с 2021 года, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

4. Кто принимает решение о назначении выплаты? Сроки принятия решения.

Согласно пункту 24 Постановления решение о назначении или отказе ежемесячной выплаты принимается центром социальной поддержки населения в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты.

Центр социальной поддержки населения проверяет достоверность представленных в заявлении сведений о доходах семьи. В этих целях центр социальной поддержки населения, не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты, запрашивает необходимые сведения от органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении выплаты приостанавливается в случае непоступления запрашиваемых сведений в рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении выплаты выносится не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты.

5. Когда выплата перечисляется заявителям?

Согласно пункту 28 Постановления ежемесячная выплата перечисляется центром социальной поддержки населения через кредитную организацию или через организацию почтовой связи, указанную в заявлении о назначении выплаты, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ежемесячной выплаты. Далее ежемесячно.

6. Нужно ли родителю, подавшему заявление, иметь ту же прописку, что и ребенку?

Да. Ежемесячная выплата назначается и осуществляется одному из родителей или иному законному представителю ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему совместно с ребенком на территории Новосибирской области, на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, являющегося гражданином Российской Федерации.

Подтверждением совместного проживания является прописка родителя и ребенка по одному адресу.

7. Кому назначается выплата в беззаявительном порядке?

Ежемесячная выплата назначается в беззаявительном порядке гражданам, которым по состоянию на 01.05.2020 выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей».