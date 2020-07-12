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Выплаты в 5000 руб., 6018 руб., 10 000 руб. получили 99% семей с детьми от 0 до 16 лет

10:07 12.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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По состоянию на 9 июля, единовременные выплаты в размере 10000 рублей перечислены родителям более 318 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Выплаты в 5000 руб., 6018 руб., 10 000 руб. получили 99% семей с детьми от 0 до 16 лет
Ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет перечислены 30,5 тысячам семей в апреле, 40,5 тысячам родителей в мае и 37,5 тысячам семей региона в июне текущего года
Сюжет: Все пособия Путина
Выплаты в 5000 руб., 6018 руб., 10 000 руб. получили 99% семей с детьми от 0 до 16 лет

Выплаты в 5000 руб., 6018 руб., 10 000 руб. получили 99% семей с детьми от 0 до 16 летПравила выплаты в 6 018,5 рублей ежемесячно на детей от 3 до 7 лет в Новосибирске, Бердске, ИскитимеЕщё 198 новостей

По состоянию на 9 июля, единовременные выплаты в размере 10000 рублей перечислены родителям более 318 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Эта мера социальной поддержки стала первой в России, которая была отработана по принципам социального казначейства без сбора дополнительных документов и подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной выплатой.

По статистическим данным Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет перечислены 30,5 тысячам семей в апреле, 40,5 тысячам родителей в мае и 37,5 тысячам семей региона в июне текущего года.

Напомним, что право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября. Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми.

По информации регионального министерства труда и социального развития количество получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет на сегодняшний день составляет порядка 47,4 тысяч человек. Размер пособия — 6018,5 руб., и право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума на человека — 11738,0 руб. Пособие назначается как по заявлению, которое можно подать через портал Госуслуг, отделения МФЦ и центры социальной поддержки населения, так и в беззаявительном порядке. Количество принятых документов от жителей Новосибирской области – более 112 тысяч.

Еще одной мерой социальной поддержки семей с детьми, действующей на территории Новосибирской области – выплатой безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка – воспользовались более 10 тысяч жителей региона. Размер доплаты составляет 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Подробную информацию о выплатах можно получить в памятке, которая опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

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